Xiaomi | prezzi bassi | molta pubblicità

Xiaomi prende in giro Apple/ Ecco la campagna virale “contro” iPhone : agli stessi prezzi tanti gadget : Xiaomi in giro Apple. La celebre azienda ha presentato di recente gli ultimi costosissimi iPhone, facendo storcere il naso sia agli estimatori che alle aziende concorrenti.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 14:00:00 GMT)

Xiaomi prende in giro Apple e propone tre bundle di prodotti agli stessi prezzi dei nuovi iPhone : Nelle scorse ore Xiaomi ha deciso di cavalcare l'onda e prendere un po' in giro il colosso di Cupertino ed in particolare i prezzi dei nuovi iPhone L'articolo Xiaomi prende in giro Apple e propone tre bundle di prodotti agli stessi prezzi dei nuovi iPhone proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi - MI MIX 3 / Data di uscita e info prezzi : Find X è la rivoluzione della fotocamera a scomparsa : XIAOMI, Mi Mix 3: Data di uscita e info prezzi. Sul mercato lanciato uno smartphone top di gamma e in grado di supportare il 5G. Sorpresa per la fotocamera a scomparsa.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 19:10:00 GMT)

Xiaomi - Mi Mix 3 / Data di uscita e info prezzi : sul mercato uno smartphone top di gamma con il 5G : Xiaomi, Mi Mix 3: Data di uscita e info prezzi. Sul mercato lanciato uno smartphone top di gamma e in grado di supportare il 5G. Sorpresa per la fotocamera a scomparsa.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 17:34:00 GMT)

Xiaomi lancia in Italia Mi Band 3 e Mi Laser Projector a prezzi niente male : Come annunciato nei giorni scorsi, Xiaomi ha presentato oggi due nuovi prodotti del proprio ecosistema, Mi Band 3 e Mi Laser Projector. L'articolo Xiaomi lancia in Italia Mi Band 3 e Mi Laser Projector a prezzi niente male proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 6 e Note 6 Pro in arrivo con prezzi molto economici : Xiaomi si appresta ad annunciare la nuova gamma Note della serie Redmi Note che raggiunge la sesta versione con anche una versione Pro Xiaomi Redmi Note 6 e Note 6 Pro in arrivo con prezzi molto economici Xiaomi continua a presentare dispositivi su dispositivi ed ora è il turno dell’aggiornamento del Redmi Note che sarà […]

Xiaomi Redmi Note 6 e Note 6 Pro in arrivo con prezzi molto economici : Xiaomi si appresta ad annunciare la nuova gamma Note della serie Redmi Note che raggiunge la sesta versione con anche una versione Pro Xiaomi Redmi Note 6 e Note 6 Pro in arrivo con prezzi molto economici Xiaomi continua a presentare dispositivi su dispositivi ed ora è il turno dell’aggiornamento del Redmi Note che sarà […]

Xiaomi Redmi Note 6 e Note 6 Pro in arrivo con prezzi molto economici : Xiaomi si appresta ad annunciare la nuova gamma Note della serie Redmi Note che raggiunge la sesta versione con anche una versione Pro Xiaomi Redmi Note 6 e Note 6 Pro in arrivo con prezzi molto economici Xiaomi continua a presentare dispositivi su dispositivi ed ora è il turno dell’aggiornamento del Redmi Note che sarà […]

Xiaomi POCOPHONE F1 : Prezzi - Uscita - Disponibilità In Italia : Ecco prezzo e Disponibilità di Xiaomi POCOPHONE F1 in Italia. Quanto costa POCOPHONE F1? Prezzo POCOPHONE F1 in Italia. POCOPHONE F1 Uscita in Italia POCOPHONE F1 in Italia a partire da 329 euro POCOPHONE F1 in Italia a partire da 329 euro: impossibile pagare meno per uno Snapdragon 845 e tutta questa potenza. Come ampiamente previsto, Xiaomi ha appena annunciato POCOPHONE F1 in […]

Xiaomi POCOPHONE F1 : Prezzi - Uscita - Disponibilità In Italia : Ecco prezzo e Disponibilità di Xiaomi POCOPHONE F1 in Italia. Quanto costa POCOPHONE F1? Prezzo POCOPHONE F1 in Italia. POCOPHONE F1 Uscita in Italia POCOPHONE F1 in Italia a partire da 329 euro POCOPHONE F1 in Italia a partire da 329 euro: impossibile pagare meno per uno Snapdragon 845 e tutta questa potenza. Come ampiamente previsto, Xiaomi ha appena annunciato POCOPHONE F1 in […]

Xiaomi POCOPHONE F1 presentato oggi a Parigi/ Caratteristiche tecniche da urlo : OnePlus 6 trema - i prezzi : Xiaomi nella giornata di oggi, lunedì 27 agosto, ha presentato a Parigi POCOPHONE F1; arriverà in vendita in Italia a partire dal prossimo 30 agosto, ecco i prezzi.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 18:28:00 GMT)

Xiaomi presenta POCOPHONE F1 con Snapdragon 845 - fino a 8 GB di RAM e prezzi da paura (aggiornato) : Xiaomi ha presentato ufficialmente in India POCOPHONE F1, in tutto e per tutto un degno rivale di OnePlus 6, dalle prestazioni mirabolanti e dal prezzo incredibile. L'articolo Xiaomi presenta POCOPHONE F1 con Snapdragon 845, fino a 8 GB di RAM e prezzi da paura (aggiornato) proviene da TuttoAndroid.

Ecco i nuovi notebook Xiaomi Mi Notebook : Più potenti e prezzi da soli 500 euro : Xiaomi aggiorna anche la gamma dei Mi Notebook che ora hanno una tastiera full size, processori di 8.a Generazione e prezzi che partono da soli 500 euro Ecco i nuovi Notebook Xiaomi Mi Notebook: Più potenti e prezzi da soli 500 euro Xiaomi continua a presentare prodotti e da poco ha aggiornato l’intera gamma di […]

Ecco i nuovi notebook Xiaomi Mi Notebook : Più potenti e prezzi da soli 500 euro : Xiaomi aggiorna anche la gamma dei Mi Notebook che ora hanno una tastiera full size, processori di 8.a Generazione e prezzi che partono da soli 500 euro Ecco i nuovi Notebook Xiaomi Mi Notebook: Più potenti e prezzi da soli 500 euro Xiaomi continua a presentare prodotti e da poco ha aggiornato l’intera gamma di […]