Xiaomi Mi 8 Explorer Edition riceve Android 9 Pie nella versione beta cinese

Recensione Xiaomi Mi 8 Explorer Edition : una vera star (con qualche peccatuccio) : Ecco la nostra Recensione di Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, uno smartphone che lascia senza parole per quanto è bello. Potente e completo ma con scelte poco azzeccate su alcuni componenti, che non gli permettono di rendere al meglio delle sue potenzialità.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition riceverà a breve Android 9 Pie - mentre Mi 8 si tinge di bianco : Xiaomi Mi 8 Explorer Edition dovrebbe ricevere l'aggiornamento a Android 9 Pie entro la fine di settembre, mentre in Cina arriva una versione bianca di Xiaomi Mi 8.

La speranza di vedere Xiaomi Mi 8 Explorer Edition fuori dalla Cina è viva - e porta il nome di Mi 8 Pro : In precedenza era passato dal TENAA un Mi 8 con un notch meno esteso ed un "nome in codice" inedito. Adesso la variante misteriosa torna a far parlare di sé

Xiaomi Mi 8 Explorer arriva nel resto del mondo? : Lo Xiaomi Mi 8 Explorer è uno dei device più amati dagli utenti che seguono il brand cinese e dagli amanti della tecnologia. Il motivo è molto semplice: il comparto tecnico è interessantissimo, e la back cover trasparente è perfetta per gli amanti della tecnologia e per chi vuole vedere l’interno del device. Purtroppo, per il momento, solo gli utenti cinesi hanno potuto entrare in possesso di questo dispositivo. Ma, forse, tra non molto ...

Il teardown di Xiaomi Mi 8 Explorer Edition mostra la scheda madre decorativa : Scopriamo cosa si nasconde sotto la scocca semi trasparente di Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, con la serie di componenti che fanno bella mostra di sé.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition e Mi 8 SE (6+128 GB) sono ufficialmente in vendita : Xiaomi Mi 8 Explorer Edition e Mi 8 SE, presentati a fine maggio, sono disponibili all'acquisto in Cina e presso alcuni store online, anche in nuove varianti

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition e la regia dietro la back cover trasparente : Trapelano alcune foto che mostrano alcuni aspetti salienti del processo produttivo di Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, relative in particolare alla famosa back cover trasparente. A condividerle è niente meno che Qi Zhiyuan, il direttore marketing del reparto mobile che con un post su Weibo svela parte del lavoro in fabbrica del colosso cinese per il nuovo top di gamma.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition sarà in vendita dal 30 luglio : Xiaomi Mi 8 Explorer Edition sarà ufficialmente in vendita a partire dal prossimo 30 luglio. Le vendite inizieranno alle 19.30 locali ad un prezzo di listino di 3.699 yuan, circa 465 euro.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition sul mercato dal 24 luglio : Xiaomi ha reso noto che lo Xiaomi Mi 8 Explorer Edition sarà disponibile sul mercato a partire da martedì 24 luglio 2018 ed il prezzo ufficiale in Cina sarà di 3.699 yuan