XF12 su Sky Uno 3a puntata Audizioni Ospite Tommaso Paradiso The Giornalisti

#XF12 – X Factor 12 – Terza puntata del 20/09/2018 – Terza parte delle Audizioni del talent di Sky Uno HD. : Terzo appuntamento con le Audizioni della dodicesima edizione di X Factor Italia, il grande talent show targato Sky Uno HD, rete sulla quale va in onda per l’ottava edizione consecutiva. Anche quest’anno, alla guida del programma c’è Alessandro Cattelan, mentre in giuria ci sono Manuel Agnelli, Mara Maionchi, Fedez e (fino al termine delle selezioni) Asia Argento. Il secondo appuntamento ha totalizzato 944.000 spettatori e uno ...

#XF12 su Sky Uno la 2a puntata Audizioni. Ospite Lodo Guenzi (Stato Sociale) : Giovedì 13 settembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11, secondo appuntamento con l’edizione numero 12 di X Factor (il venerdì in chiaro su TV8). Dopo l'esordio della settimana scorsa il talent show,prodotto da FremantleMedia Italia, riparte come sem...

#XF12 – X Factor 12 – Seconda puntata del 13/09/2018 – Seconda parte delle Audizioni del talent di Sky Uno HD. : Secondo appuntamento con le Audizioni della dodicesima edizione di X Factor Italia, il grande talent show targato Sky Uno HD, rete sulla quale va in onda per l’ottava edizione consecutiva. Anche quest’anno, alla guida del programma c’è Alessandro Cattelan, mentre in giuria ci sono Manuel Agnelli, Mara Maionchi, Fedez e (fino al termine delle selezioni) Asia Argento. Il primo appuntamento ha totalizzato 857.000 spettatori e uno ...

#XF12 - 1 milione 153 mila spettatori medi per la prima puntata su Sky Uno : La prima puntata di audizioni della nuova edizione di X Factor è stata vista ieri da 1 milione 153 mila spettatori medi e 1 milione 697 mila spettatori unici su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11,...

#XF12 - torna stasera su Sky Uno il talent show 2018 con le prime selezioni : Al via da giovedì 6 settembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11, l’edizione numero 12 di X Factor (il venerdì in chiaro su TV8). L’appuntamento con il talent show,prodotto da FremantleMedia Italia, riparte come sempre dalla fase di selezioni, 7 puntate nelle q...

#XF12 - torna stasera su Sky Uno il talent show 2018 con le prime selezioni : Al via da giovedì 6 settembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11, l’edizione numero 12 di X Factor (il venerdì in chiaro su TV8). L’appuntamento con il talent show,prodotto da FremantleMedia Italia, riparte come sempre dalla fase di selezioni, 7 puntate nelle q...