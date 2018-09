X Factor 2018 | Leo Gassman conquista tutti alle Audizioni VIDEO

cubemagazine

(Di giovedì 20 settembre 2018) Durante la terza puntata didi Xsi è presentato Leo. Il giovanissimo discende da una famiglia molto importante per il cinema e il teatro italiani. E’ infatti figlio di Alessandro, nipote quindi del grandissimo Vittorio. X: Leocon voce e chitarra Leo, volto fresco e voce profonda come papà e nonno, sale sul palco di Xraccontando che in famiglia gli hanno sempre fatto conoscere belle cose, ma che sente ora la necessità di esprimersi a sua volta. Così per la sua audizione davanti a Fedez, Asia Argento, Mara Maionchi e Manuel Agnelli porta un inedito voce e chitarra. Si chiama Freedom, ossia libertà, è in inglese e parla appunto della voglia di sentirsi liberi. Nonostante per Manuel e Asia il giovane pecchi nella pronuncia inglese, la canzone piace e il pubblico vieneto da Leo ...