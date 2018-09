X FACTOR 2018 | LE AUDIZIONI Diretta e anticipazioni | Tommaso Paradiso quinto giudice

#XF12 – X FACTOR 12 – Terza puntata del 20/09/2018 – Terza parte delle Audizioni del talent di Sky Uno HD. : Terzo appuntamento con le Audizioni della dodicesima edizione di X Factor Italia, il grande talent show targato Sky Uno HD, rete sulla quale va in onda per l’ottava edizione consecutiva. Anche quest’anno, alla guida del programma c’è Alessandro Cattelan, mentre in giuria ci sono Manuel Agnelli, Mara Maionchi, Fedez e (fino al termine delle selezioni) Asia Argento. Il secondo appuntamento ha totalizzato 944.000 spettatori e uno ...

X FACTOR 2018 - ultime news su Asia Argento : i ragazzi la rivogliono ma lei rifiuta : Asia Argento, emersi nuovi dettagli sul suo ritiro da X Factor: ragazzi contrari al suo abbandono Come in molti sapranno, a seguito delle accuse mosse da Jimmy Bennet nei suoi confronti, Asia Argento ha dovuto dire addio al suo incarico di giudice di X Factor 2018. Dal comunicato reso noto da Sky Italia, infatti, l’attrice […] L'articolo X Factor 2018, ultime news su Asia Argento: i ragazzi la rivogliono ma lei rifiuta proviene da ...

X FACTOR 2018 - chi sostituirà Asia Argento? Tutte le ipotesi : X Factor 2018 è partito con le prime puntate (registrate) delle Audition, in cui si vede ancora Asia Argento in veste di giudice. Un ruolo che però non ricoprirà durante i live, date le vicende che l’hanno vista coinvolta: una scelta presa da Sky in comune accordo con l’attrice, la quale nel frattempo è ben intenzionata a dimostrare la sua innocenza sul caso Jimmy Bennett, il giovane attore che sostiene di avere avuto una liason ...

"LA SERA DEI MIRACOLI" - CAMILLA MUSSO/ Video X FACTOR 2018 - social in delirio per la 16enne : CAMILLA MUSSO ha commosso tutti i giudici di X Factor 2018. La seconda puntata del reality show è andata in onda ieri SERA su SkyUno e lei ha cantato “La SERA dei miracoli” di Lucio Dalla.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 19:48:00 GMT)

Luna Melis - X FACTOR 2018/ Video - dopo “Io Canto” sorprende tutti con un potente mash-up : La giovanissima Luna Melis, nata nel 2012 a Uta, in provincia di Cagliari, ha superato le Audizioni di X Factor 2018 in maniera brillante portando in scena un mash-up voce e piano.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:55:00 GMT)

Camilla Musso - X FACTOR 2018/ Video - “La sera dei miracoli” : con il brano di Lucio Dalla conquista tutti : Camilla Musso ha commosso tutti i giudici di X Factor 2018. La seconda puntata del reality show è andata in onda ieri sera su SkyUno e lei ha cantato “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 15:54:00 GMT)

X FACTOR 2018 - tra i giudici c'è anche Lodo dello Stato Sociale : Bologna, 14 settembre 2018 - In attesa dei live della nuova stagione di X Factor , per cui si deve aspettare ancora un po', ecco che ieri sera su Sky Uno è andata in onda la seconda puntata delle ...

X FACTOR 2018 : è show con l’attore per soli adulti Geri Del Bello : Geri Del Bello - X Factor 2018 Non solo il ‘raccomandato’ di Laura Pausini. La seconda puntata di Audizioni di X Factor 2018 non si è fatta mancare neppure un attore p0rno. Si chiama Simone Geri, ha 30 anni e fa cinema per adulti -con lo pseudonimo Geri Del Bello- di ‘altissimo’ livello. Il suo curriculum, a quanto pare, vanta illustri collaborazioni, tra cui quelle di Rocco Siffredi ed Erika Lust, nota regista e ...

Un volto noto a X FACTOR 2018 - la giuria boccia Gerardo Carmine Gargiulo con Una gita sul Po (video) : Un volto noto a X Factor 2018, nel corso delle audizioni mostrate nella seconda puntata di giovedì 13 settembre. L'anziano di 68 anni si chiama Gerardo Carmine Gargiulo e presenta alle audizioni per la nuova edizione del programma la canzone Una gita sul Po. Più che l'intenzione di accedere al programma di Sky Uno forse c'era quella di testare la preparazione dei giudici e la loro memoria. Il web e i social lo hanno riconosciuto, la giuria di ...

X FACTOR 2018 - audizioni seconda puntata / Camilla e Luna show - mistero sul giudice che sostituirà l'Argento : Le audizioni della seconda puntata di XFactor 2018 ci hanno fatto conoscere due talenti come Camilla e Luna. Asia Argento ancora in giuria, mistero sul sostituto. (Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 05:52:00 GMT)

X FACTOR 2018/ Diretta : standing ovation Leonardo canta Sinatra (Audizioni seconda puntata - 6 settembre) : X FACTOR 2018, seconde audizioni: le anticipazioni e la smentita di Simona Ventura che difende Asia Argento. Stasera venerdì 13 settembre, in onda su SkyUno.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 22:57:00 GMT)

X FACTOR 2018 boccia il ‘raccomandato’ di Laura Pausini : Davide Celiento - X Factor 2018 Dalla Spagna all’Italia, su consiglio di Laura Pausini. Alle Audizioni di X Factor 2018 si è presentato Davide Celiento, con un biglietto da visita d’eccezione: lo manda la cantante di Solarolo. “Era uno dei miei sogni e poi me l’ha detto Laura Pausini, me l’ha consigliato. E’ stato a un casting di X Factor in Spagna: lei mi disse che avrei fatto meglio a venire qua in ...

X FACTOR 2018/ Diretta : standing ovation per Luna Melis (Audizioni seconda puntata - 6 settembre) : X Factor 2018, seconde audizioni: le anticipazioni e la smentita di Simona Ventura che difende Asia Argento. Stasera venerdì 13 settembre, in onda su SkyUno.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 22:30:00 GMT)

X FACTOR 2018 - Audizioni seconda puntata/ Diretta : 4 sì per il rapper Anastasio (13 settembre) : X Factor 2018, seconde Audizioni: le anticipazioni e la smentita di Simona Ventura che difende Asia Argento. Stasera venerdì 13 settembre, in onda su SkyUno.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 21:59:00 GMT)