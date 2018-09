X FACTOR 2018 AUDIZIONI Diretta | sul palco Leo Gassman | figlio di Alessandro terza

X FACTOR 12 - Audizioni | puntata 20 settembre 2018 | Diretta : La trasmissione sta per cominciareX Factor 12, terza puntata: arriva Tommaso Paradiso in giuria Stasera, giovedì 13 settembre, alle 21.15 su Sky Uno andrà in onda la seconda puntata di X Factor 12-Le Audizioni, condotto da Alessandro Cattelan, presente nel backstage. Come sempre, saranno Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento a scegliere chi saranno i concorrenti più talentuosi ad accedere alla fase successiva di ...

X FACTOR 2018 - le audizioni : stasera la terza puntata con Asia Argento ancora tra i giudici : Questa sera su Sky Uno, alle 21.15, la terza puntata di audizioni di X Factor 2018. Ospite d'eccezione Tommaso Paradiso dei The Giornalisti.

Manuel Agnelli/ Serio e professionale è lui il più amato dal pubblico (X FACTOR 2018) : Manuel Agnelli, il giudice è sempre Serio e professionale con il pubblico che lo adora. Vedremo come si comporterà stasera durante il talent di Sky Uno. (X Factor 2018)(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 10:34:00 GMT)

Tommaso Paradiso/ Video : il leader dei Thegiornalisti a X FACTOR 2018 a un passo dal nuovo disco "Love" : Tommaso Paradiso sarà ospite a X Factor 2018 per giudicare i diversi aspiranti concorrenti. Fra i suoi progetti futuri l'album daltitolo "Love", in uscita il prossimo 21 settembre.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:28:00 GMT)

Mara Maionchi/ Lezione di vita per Anna - commozione per Camilla Musso (X FACTOR 2018) : Mara Maionchi, il pubblico ha assistito a un cambiamento nel carattere del giudice che ancora non ha avuto nessun particolare scontro con i suoi colleghi. (X Factor 2018)(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 08:50:00 GMT)

Fedez/ Si tornerà a parlare della lite con J-Ax e Rovazzi? (X FACTOR 2018) : Fedez, il giudice è tra i personaggi del momento. Si tornerà a parlare anche oggi della lite con J-Ax e Fabio Rovazzi dopo il dribbling da Maurizio Costanzo a L'Intervista? (X Factor 2018)(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 07:42:00 GMT)

Nuovo giudice X FACTOR 2018/ Manuel Agnelli e Fedez difendono Asia Argento ma il passo indietro è definitivo : Nuovo giudice X Factor 2018, chi sarà? Manuel Agnelli e Fedez difendono Asia Argento dalle accuse di Jimmy Bennett: ecco tutti i possibili nomi del talent show.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 07:01:00 GMT)

Asia Argento/ L'attrice colpita dalle "mille anime" dei concorrenti (X FACTOR 2018) : Asia Argento, tra le tante polemiche l'artista è la vera sorpresa dell'edizione del programma. Cosa accadrà nella nuova puntata delle Audizioni? (X Factor 2018)(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 06:53:00 GMT)

#XF12 – X FACTOR 12 – Terza puntata del 20/09/2018 – Terza parte delle Audizioni del talent di Sky Uno HD. : Terzo appuntamento con le Audizioni della dodicesima edizione di X Factor Italia, il grande talent show targato Sky Uno HD, rete sulla quale va in onda per l’ottava edizione consecutiva. Anche quest’anno, alla guida del programma c’è Alessandro Cattelan, mentre in giuria ci sono Manuel Agnelli, Mara Maionchi, Fedez e (fino al termine delle selezioni) Asia Argento. Il secondo appuntamento ha totalizzato 944.000 spettatori e uno ...

X FACTOR 2018 - ultime news su Asia Argento : i ragazzi la rivogliono ma lei rifiuta : Asia Argento, emersi nuovi dettagli sul suo ritiro da X Factor: ragazzi contrari al suo abbandono Come in molti sapranno, a seguito delle accuse mosse da Jimmy Bennet nei suoi confronti, Asia Argento ha dovuto dire addio al suo incarico di giudice di X Factor 2018. Dal comunicato reso noto da Sky Italia, infatti, l’attrice […] L'articolo X Factor 2018, ultime news su Asia Argento: i ragazzi la rivogliono ma lei rifiuta proviene da ...

X FACTOR 2018 - chi sostituirà Asia Argento? Tutte le ipotesi : X Factor 2018 è partito con le prime puntate (registrate) delle Audition, in cui si vede ancora Asia Argento in veste di giudice. Un ruolo che però non ricoprirà durante i live, date le vicende che l’hanno vista coinvolta: una scelta presa da Sky in comune accordo con l’attrice, la quale nel frattempo è ben intenzionata a dimostrare la sua innocenza sul caso Jimmy Bennett, il giovane attore che sostiene di avere avuto una liason ...