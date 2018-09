X Factor 12 | Asia Argento non tornerà in giuria | ancora ignoto il nome del suo

Nuovo giudice X Factor 2018/ Manuel Agnelli e Fedez difendono Asia Argento ma il passo indietro è definitivo : Nuovo giudice X Factor 2018, chi sarà? Manuel Agnelli e Fedez difendono Asia Argento dalle accuse di Jimmy Bennett: ecco tutti i possibili nomi del talent show.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 07:01:00 GMT)

Asia Argento/ L'attrice colpita dalle "mille anime" dei concorrenti (X Factor 2018) : Asia Argento, tra le tante polemiche l'artista è la vera sorpresa dell'edizione del programma. Cosa accadrà nella nuova puntata delle Audizioni? (X Factor 2018)(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 06:53:00 GMT)

X Factor 2018 - ultime news su Asia Argento : i ragazzi la rivogliono ma lei rifiuta : Asia Argento, emersi nuovi dettagli sul suo ritiro da X Factor: ragazzi contrari al suo abbandono Come in molti sapranno, a seguito delle accuse mosse da Jimmy Bennet nei suoi confronti, Asia Argento ha dovuto dire addio al suo incarico di giudice di X Factor 2018. Dal comunicato reso noto da Sky Italia, infatti, l’attrice […] L'articolo X Factor 2018, ultime news su Asia Argento: i ragazzi la rivogliono ma lei rifiuta proviene da ...

Fedez e la questione Asia Argento/ L'Intervista : "Il punto di vista è mutato - potrebbe tornare a X Factor.. " : La questione Asia Argento è ancora viva e mentre il live di X Factor 2018 si avvicina è Fedez a rompere il ghiaccio durante L'Intervista con Maurizio Costanzo. Ecco i dettagli(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 11:19:00 GMT)

Asia Argento e l'ingiustizia : da giudice di XFactor a una condanna senza processo : Certe vite sembrano più faticose, più segnate di altre, e pare che agli spiriti ribelli spesso ne capiti in dote proprio una di quelle. O forse sarà che si diventa più facilmente ribelli quando scopri che a te ne è toccata una di quel tipo? Non lo so, certo è che Asia Argento sembra destinata ad averne una parecchio complicata, e proprio per questo, guardare XFactor che da sempre è una delle mie ...

XFactor 12 - #SaveAsia : cresce il numero delle firme alla petizione per confermare Asia Argento come giudice : “#SaveAsia“. E ancora “#SalviamoAsia“. Le prime due puntate delle Audizioni di X Factor 12 sono bastate per convincere i fan del programma a voler confermare Asia Argento nel suo ruolo di giudice anche per i Live. L’attrice e regista italiana è stata infatti esclusa dalla trasmissione dopo le accuse di molestie sessuali mosse contro di lei al giovane attore Jimmy Bennett, rivelate da uno scoop del New York Times. Ma ...

XFactor - le lacrime di Mara Maionchi e Asia Argento per l’esibizione di Camilla con “La notte dei miracoli” di Lucio Dalla : Il secondo appuntamento del talent show, prodotto da Fremantle e condotto da Alessandro Cattelan, ha visto le apprezzatissime performance di Camilla Musso, sedicenne di Asti che ha interpretato “La notte dei miracoli” di Lucio Dalla, facendo commuovere Mara e Asia fino alle lacrime, quella di Luna Melis, anche lei sedicenne, con “Bang Bang” di Dua Lipa, e diLeonardo Parmeggiani, 19 anni da Monteveglio (BO) con “Fly me to the Moon” di Frank ...

Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale a X-Factor 12/ Oggi ospite - ma prenderà il posto di Asia Argento? : Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale sarà ospite a X Factor 12 nel corso della puntata di questa sera, 13 settembre, su Sky Uno. prenderà il posto di Asia Argento?(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 14:40:00 GMT)

X Factor 2018 Ed. 12 - Audizioni/ Diretta : Simona Ventura non torna e difende Asia Argento (13 settembre) : X Factor 2018, seconde Audizioni: le anticipazioni e la smentita di Simona Ventura che difende Asia Argento. Stasera venerdì 13 settembre, in onda su SkyUno.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 06:30:00 GMT)

