Windows 10 April Update | disponibile il terzo aggiornamento cumulativo di settembre

Windows 10 April Update : disponibile il secondo aggiornamento cumulativo di settembre : Microsoft ha pochi istanti fa rilasciato il secondo aggiornamento cumulativo di settembre per tutti gli utenti Windows 10 April Update: ci stiamo riferendo alla build 17134.286 identificata anche come KB4464218. Changelog Addresses a Microsoft Intune issue that occurs after installing any of the Updates released between July 24, 2018 and September 11, 2018. Windows no longer recognizes the Personal Information exchange (PFX) certificate that’s ...

Windows 10 April Update : disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo : Questa sera, Microsoft ha rilasciato il primo aggiornamento cumulativo di settembre per tutti gli utenti Windows 10 April Update: stiamo parlando della build 17134.285 (KB4457128). Changelog Provides protection against a Spectre Variant 2 vulnerability (CVE-2017-5715) for ARM64 devices. Addresses an issue that causes the Program Compatibility Assistant (PCA) service to have excessive CPU usage. This occurs when the concurrency of two ...

Windows 10 April Update : disponibile il secondo aggiornamento cumulativo di agosto : Microsoft ha pochi istanti fa rilasciato il secondo aggiornamento cumulativo di agosto per tutti gli utenti Windows 10 April Update: ci stiamo riferendo alla build 17134.254 identificata anche come KB4346783. Changelog Addresses an issue in Microsoft Foundation Class applications that may cause applications to flicker. Addresses an issue where touch and mouse events were handled differently in Windows Presentation Foundation (WPF) applications ...

Your Phone ora compatibile con Windows 10 April Update [AGG.2 Release Preview] : [Aggiornamento2 25/08/2018] Dopo alcuni giorni di attesa Microsoft ha abilitato – con un nuovo aggiornamento numerato 1.0.12273 – la compatibilità di Your Phone con Windows 10 April 2018 Update per tutti gli utenti Insider iscritti al ramo Release Preview. Articolo originale, [Aggiornamento1 16/08/2018] Microsoft ha cambiato idea rimuovendo il supporto di Your Phone per April 2018 Update. Prima di abilitarlo ...

AdDuplex : la scalata di Windows 10 April Update continua : Più passano i mesi e più la scalata di April 2018 Update, rilasciato soltanto 4 mesi fa, sorprende per la sua velocità di adozione che ha già superato quelli dei precedenti major Update. Secondo gli ultimi dati resi pubblici da AdDuplex, April Update è infatti attualmente in esecuzione sull’86,7% di tutti i PC Windows 10 con un incremento rispetto al mese scorso pari a circa il 2%. Microsoft ha dunque quasi completato il roll-out ...

Windows 10 April Update : in roll-out una nuova interfaccia smart per la ricerca locale : Introdotta a maggio con la build 17666 di Redstone 5 per gli utenti iscritti al programma Insider nel canale Fast, la nuova ricerca intelligente di Cortana è in queste ore in roll-out anche per Windows 10 April Update. I miglioramenti sono davvero importanti e Microsoft si è essenzialmente basata sui feedback realizzando non solo un’interfaccia più comoda ma anche più intuitiva, completa, funzionale e veloce per la ricerca dei file in ...

Your Phone ora compatibile con Windows 10 April Update [AGG.1 Rimosso] : [Aggiornamento1 16/08/2018] Microsoft ha cambiato idea rimuovendo il supporto di Your Phone per April 2018 Update. Prima di abilitare l’app anche per questa versione di Windows 10, i tecnici di Redmond desiderano infatti prima ricevere ulteriori feedback dagli utenti Insider. #YourPhone folks on 1803, we aren't quite ready for you yet. We will be back once we are! For now we would love Your feedback on WIP. — Vishnu Nath ...

Windows 10 April Update : disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo : Microsoft ha da pochissimo rilasciato il primo aggiornamento cumulativo di agosto per tutti gli utenti Windows 10 April Update: ci stiamo riferendo alla build 17134.228 identificata anche come KB4343909. Changelog Provides protections against a new speculative execution side-channel vulnerability known as L1 Terminal Fault (L1TF) that affects Intel® Core® processors and Intel® Xeon® processors (CVE-2018-3620 and CVE-2018-3646). Make sure ...

Your Phone ora compatibile con Windows 10 April Update : Recentemente abbiamo visto come, nelle ultimissime build Insider rilasciate per gli utenti iscritti ai rami Fast e Skip Ahead, Microsoft abbia abilitato ufficialmente Your Phone presentato alcuni mesi fa. Quest’oggi Your Phone (o “Il tuo telefono” tradotto dall’inglese all’italiano) ha ricevuto sul Microsoft Store il suo primo aggiornamento in assoluto che implementa il supporto a Windows 10 April Update. Ciò ...

Windows 10 April 2018 Update supera l’80% di diffusione : April Update, l’ultimo grande aggiornamento pubblico rilasciato da Microsoft circa tre mesi fa, continua a stupire per la sua velocità di adozione che ha superato tutte le versioni precedenti e che non accenna minimamente a fermarsi. Come di consuetudine, a rivelarci nuovamente gli ultimi dati statistici riguardo lo share delle varie versioni di Windows 10 c’è la famosa società AdDuplex che, per chi non lo sapesse, utilizza un metodo ...

Microsoft Foto : nuovi effetti e nuove schermate con l’ultimo aggiornamento per Windows 10 April Update : Microsoft Foto si aggiorna alla versione 2018.18051.18420 per tutti i PC e tablet Windows 10 aggiornati ad April Update. Le novità sono numerose e derivano da una fase di test nel programma Insider di Redstone 5.-- Changelog Restyle editor Foto: l’interfaccia dell’editor Foto è stata rivista con le tre sezioni principali (Ritaglia e ruota, Filtri e Impostazioni) spostate in alto e gli strumenti mostrati nella barra laterale a ...

Windows 10 April Update : Microsoft distribuisce il terzo aggiornamento cumulativo di luglio : Questo mese si sta mostrando particolarmente intenso per quanto concerne gli aggiornamenti cumulativi di Windows 10. Pochi minuti fa, infatti, è stato rilasciato il terzo Update numerato 17134.191 e disponibile per tutti gli utenti April Update.-- Changelog Addresses an issue that causes devices within Active Directory or Hybrid AADJ++ domains to unexpectedly unenroll from Microsoft Intune or third-party MDM services after installing ...

Windows 10 April Update : disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo : Microsoft ha da pochissimo rilasciato il secondo aggiornamento cumulativo di giugno per tutti gli utenti Windows 10 April Update: stiamo parlando della build 17134.166 identificata anche come KB4345421. Changelog Addresses an issue that may cause some devices running network monitoring workloads to receive the 0xD1 Stop error because of a race condition after installing the July Update. Addresses an issue with the DHCP Failover server that may ...

Alienware PC finalmente aggiornabili a Windows 10 April Update! : Se anche voi avete un PC Alienware e non siete stati in grado di aggiornarlo a Windows 10 April Update, non temete, da oggi sarà tutto risolto! Fino a qualche ora fa, Microsoft aveva introdotto una restrizione che non permetteva ad alcuni modelli Alienware di effettuare l’aggiornamento a Windows 10 April Update per motivi di incompatibilità. Tramite un comunicato pubblicato sul forum ufficiale Microsoft però, un moderatore specifica che ...