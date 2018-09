Wind e Tre all’attacco dei vecchi clienti | quattro offerte con 30 GB a partire da 5 euro

Wind Tre : fibra fino a 1 Gigabit in Basilicata - arriva a Matera : Roma, 18 set., askanews, - Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, è il primo operatore di tlc ad arrivare con la fibra ultraveloce di Open Fiber, grazie alla tecnologia Fiber-To-The-Home, FTTH,,...

ILIAD - super offerta e tre servizi gratuiti per battere la concorrenza di TIM - Vodafone e Wind - Costo e dettagli : ILIAD, super offerta e tre servizi gratuiti per battere la concorrenza di TIM, Vodafone e Wind - Costi e dettagli ILIAD, super offerta e tre servizi gratuiti per battere la concorrenza di TIM, ...

Addio a Veon - l'applicazione gestita da Wind Tre : La nota applicazione Veon, gestita da Wind Tre S.P.A., è scomparsa dalle piattaforme Google Play e Google Store, segno inequivocabile dell'imminente decadimento dell'applicazione stessa [VIDEO] con tutte le sue funzionalita'. Un duro colpo per gli utenti perché, oltre a fornire un servizio clienti efficace, Veon ha anche una sezione dedicata alla chat, che subira' la stessa sorte dell'applicazione. L'app non è più disponibile Fin dal mese ...

VODAFONE - offerte a partire da 7 euro : TIM - Wind e Iliad tremano | Costi e dettagli delle promozioni : VODAFONE, offerte a partire da 7 euro: TIM, Wind e Iliad tremano - I dettagli delle promozioni. Fonte foto: tecnoandroid.it VODAFONE, offerte a partire da 7 euro: TIM, Wind e Iliad tremano - Costi e ...

Windows 10 : Microsoft potrebbe rimuovere lo strumento di Pulizia disco : Il processo di modernizzazione di Windows 10 con l’app Impostazioni che gradualmente sostituisce le vecchie componenti legacy continua inarrestabile e il prossimo obiettivo potrebbe riguarda il tool di Pulizia disco. Su uno dei tanti blog ufficiali del Colosso di Redmond, un dipendente ha pubblicato un comunicato dove si legge che lo strumento utile per rimuovere i file temporanei delle app, dei driver, dei browser oppure ad esempio dei ...

Pericolo fuga da Iliad : mai così aggressive le proposte TIM - Vodafone - Wind e Tre ai suoi clienti : Il Pericolo di una fuga generale da Iliad in questo periodo è concreto. L'operatore è giunto sul mercato tre mesi fa proponendo un paio di tariffe estremamente convenienti e conquistando rapidamente importanti quote di mercato. Soprattutto a discapito di operatori come Wind, Tre, TIM e Vodafone. Le cose si sono stabilizzate nelle ultime settimane, complice il fatto che proprio Iliad ha deciso di rimuovere dal proprio listino la promozione da ...

Wind Summer Festival 2018 - finale in diretta streaming su MediasetPlay : i partecipanti : E' tutto pronto per il gran finale del Wind Summer Festival 2018 di stasera. In diretta dall'area Expo di Milano andra' in onda la serata finale della kermesse musicale condotta da Ilary Blasi con la partecipazione di Rudy Zerbi e Daniele Battaglia, ed in questa serata verra' incoronata la canzone tormentone di questa estate. Una grande festa in musica durante la quale vedremo esibirsi gli artisti che hanno scalato le classifiche di vendita nel ...

Wind con Smart Special 5 sfida le promozioni delle altre compagnie : In questo mese di settembre stiamo assistendo a una vera e propria sfida commerciale fra le aziende di telefonia mobile: non solo le low cost, ma anche i brand più famosi hanno deciso di promuovere le loro nuove offerte sopratutto per attirare i loro ex clienti. Abbiamo visto Tim e Vodafone promuovere sul loro sito ufficiale rispettivamente la Limited Edition Online e la Simple+, ma da metà settembre anche Wind ha deciso di adottare una politica ...

Wind Tre - lo smartphone Xiaomi 'Mi 8' in Italia con il marchio 3 : Il nuovo smartphone di punta della cinese Xiaomi, il 'Mi 8', è disponibile in Italia con il marchio 3. Il lancio dell'apparecchio di Xiaomi da parte di 3, informa un comunicato, rappresenta il più ...

Vodafone Special Minuti 50 Giga è tornata con portabilità TIM e Wind insieme ad altre offerte : Vodafone ripropone la sua offerta di punta con portabilità del numero Special Minuti 50 Giga per TIM , Wind e aggiorna altre offerte minori per contrastare l’agguerrita concorrenza.Non è passato molto tempo prima che Vodafone abbia reagito alla nuova offerta con portabilità proposta in questi ultimi giorni da TIM che prevede 50 Giga di traffico dati con prezzi a partire da 5 euro mensili.Per questo lo storico operatore rosso ha deciso di ...

Tre proroga Play 30 Unlimited a 7 euro e Wind lancia Smart Special a 6 - 99 euro contro le “rimodulazioni” : Se avete deciso di passare a Tre o a Wind, abbiamo buone notizie per voi: sono disponibili, infatti, due interessanti offerte con chiamate e Internet L'articolo Tre proroga Play 30 Unlimited a 7 euro e Wind lancia Smart Special a 6,99 euro contro le “rimodulazioni” proviene da TuttoAndroid.

Passa a Tim da Wind Tre e iliad : 1000 minuti e 30GB a 10 - 82€ : Passa a Tim da Wind Tre, iliad e operatori virtuali per avere 1000 minuti di chiamate e 30GB in 4G al costo di 10,82€ al mese. Il Passaggio richiede la portabilità del numero e può avvenire online tramite operatore oppure nei negozi aderenti all’iniziativa. Passa a Tim da Wind Tre, iliad ed MVNO Tim va all’attacco con tantissime offerte low cost per recuperare clienti persi con l’arrivo di iliad ed ho mobile (operatore virtuale ...

Wind tenta con tre offerte gli ex clienti - tranne quelli confluiti in Tre : Se da qualche tempo non siete più tra i clienti Wind, nei prossimi giorni potreste ricevere una chiamata dai call center arancioni L'articolo Wind tenta con tre offerte gli ex clienti, tranne quelli confluiti in Tre proviene da TuttoAndroid.

VODAFONE - offerta incredibile : c'è il grande ritorno che fa tremare TIM - Wind e Iliad - Costo e dettagli : VODAFONE, offerta incredibile: c'è il grande ritorno che fa tremare TIM, Wind e Iliad. Fonte foto: tecnoandroid.it VODAFONE, offerta incredibile: c'è il grande ritorno che fa tremare TIM, Wind e Iliad ...