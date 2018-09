Vola a Londra Standard Chartered

SSE sciVola in fondo al mercato di Londra : Aggressivo avvitamento per SSE , che tratta in perdita dell'8,96% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento ...

Meghan Markle/ La mamma Doria Ragland è Volata a Londra in segreto : i dettagli della “fuga” ed i motivi : Meghan Markle, la mamma Doria Ragland è volata a Londra in segreto a luglio? Ecco tutti i dettagli della “fuga” ed i motivi che l'avrebbero spinta a raggiungere la figlia.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 06:09:00 GMT)

Burberry sciVola in fondo al mercato di Londra : A picco la maison del lusso inglese , che presenta un pessimo -2,53%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

A Londra si vogliono trasformare i tetti in porti verticali per droni e taxi Volanti : droni e taxi del cielo rivoluzioneranno presto lo skyline delle nostre metropoli. Lo hanno ribadito negli ultimi mesi gli esperti di Uber, che vedono nel trasporto aereo (ed elettrico) la naturale evoluzione degli attuali spostamenti su gomma. E così, guardando a un futuro tutt’altro che lontano, c’è già chi inizia a progettare ed acquistare quelli che saranno tra gli spazi in assoluto più ambiti dei prossimi anni: i tetti di ...

Tesco sciVola in fondo al mercato di Londra : Aggressivo ribasso per Tesco , che passa di mano in perdita del 2,05%. Lo scenario su base settimanale di Tesco rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ...

Vola a Londra CRH : Vigoroso rialzo per CRH , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,57%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che CRH ...

Vola a Londra Nmc Health : Brillante rialzo per Nmc Health , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,47%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Nmc Health ...

Vola a Londra International Airlines : Grande giornata per la compagnia aerea , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,01%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che IAG mantiene forza relativa ...

Kingfisher sciVola a Londra su conti trimestre : Retrocede molto Kingfisher , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,29%. Il rivenditori di articoli per la casa ha chiuso il secondo trimestre con le vendite aumentare del 3,4% a 3,26 ...

Vodafone Vola a Londra su voci interesse Elliott : A dare linfa al titolo indiscrezioni secondo cui il fondo Elliott Management avrebbe rilevato una "significativa" quota nel secondo maggiore società di telefonia mobile al mondo . Secondo ...

Atletica - Diamond League Londra. Elena Vallortigara Vola oltre Sara Simeoni : fantastico 2.02!!! : Elena Vallortigara oltre il mito e ad un passo dal record italiano con 2.02 nella seconda giornata del meeting di Londra della Diamond League. La saltatrice in alto azzurra, ritrovata dopo tanti problemi fisici, mette la ciliegina sulla torta della stagione della rinascita e supera i 2.02 metri, ottenendo la migliore prestazione stagionale italiana, la seconda di sempre in Italia alle spalle di Antonietta Di Martino (2.03) e mettendosi nella ...

Diamond League : Vallortigara a Londra Vola a 2.02! : Straordinaria Elena Vallortigara! Nella tappa di Londra di Diamond League l'azzurra è volata in Paradiso: la 26enne di Schio ha saltato 2.02! Una mostruosità che chiude il cerchio dopo 7 anni di ...

Atletica - Diamond League Londra 2018 : Ronnie Baker torna al successo nei 100m - Sam Kendrick prima soffre poi Vola nel salto con l’asta : L‘undicesima tappa della Diamond League di Atletica presenta un programma ricco di eventi che si divide in due giornate. Tante emozioni e testa a testa nel sabato pomeriggio all’Olympic Stadium di Londra (di seguito tutti i risultati). Domani scendono in campo le azzurre Alessia Trost ed Elena Vallortigara nel salto in alto, insieme a Yusneysi Santiusti negli 800m femminili (non-Diamond League) salto CON l’asta (maschile) – Quarto ...