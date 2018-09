Vittoria col minimo sforzo | un lampo di Higuain piega il Dudelange dopo 1 ora

LIVE Lazio-Apollon - Europa League 2018 in DIRETTA : serve una Vittoria per partire col piede giusto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lazio-Apollon Limassol, sfida d’esordio del gruppo H dell’Europa League 2018-2019. I biancocelesti ripartono davanti al pubblico dell’Olimpico contro i ciprioti, un avversario alla portata, ma comunque non da sottovalutare. La squadra di Simone Inzaghi, dopo aver sfiorato l’accesso in semifinale lo scorso anno, vuole essere ancora protagonista e per questo è fondamentale iniziare con il piede giusto in ...

Flavio Briatore - eccolo con la fidanzata Vittoria Di Flavio : «Mora dal fisico statuario - lavora al Billionaire» : Una nuova fidanzata per Flavio Briatore. Terminata la sua relazione con Elisabetta Gregoraci l?imprenditore è stato prima accostato a Taylor Mega, che ha da poco fatto sapere di essere...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Slovenia - azzurri d’assalto per il colpaccio finale! Serve la Vittoria a tutti i costi : L’ultimo ostacolo per chiudere in bellezza la prima fase e sognare sempre più in grande ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Si presenta così Italia-Slovenia, quinta partita degli azzurri che domani (ore 21.15) scenderanno in campo al Mandela Forum di Firenze per completare questo primo segmento della rassegna iridata prima di trasferirsi a Milano dove nel weekend giocheremo le tre partite della seconda fase. E proprio in ottica del ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia fa il pieno di ascolti - 2 milioni davanti alla tv per la Vittoria sulla Dominicana. I dati d’ascolto : Ormai è pallavolo mania nel nostro Paese grazie all’Italia che continua a vincere ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Gli azzurri hanno infilato quattro vittorie consecutive e puntano al bersaglio grosso, ieri al Mandela Forum hanno letteralmente demolito la Repubblica Dominicana davanti a 7500 spettatori del Mandela Forum di Firenze che non hanno fatto mai mancare il proprio supporto. Ivan Zaytsev e compagni stanno facendo la differenza ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Rep. Dominicana 3-0 - le parole degli azzurri. Mazzone e Colaci : “Contava solo la Vittoria - vogliamo la quinta” : Tutto facile per l’Italia contro la Repubblica Dominicana ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Gli azzurri hanno travolto i caraibici con un netto 3-0 conquistando così la quarta vittoria consecutiva nella rassegna iridata e aumentando le proprie chance di qualificazione alla terza fase. La nostra Nazionale non ha avuto problemi contro un avversario modesto e praticamente mai in partita, i ragazzi del CT Chicco Blengini erano convinti dei ...

Coppa Bernocchi – Colbrelli fa bis : splendida Vittoria di Sonny nell’edizione del Centenario : Sonny Colbrelli super alla Coppa Bernocchi: il 28enne bissa la vittoria dello scorso anno nell’edizione del Centenario Grande spettacolo oggi nel Trittico Lombardo: dopo la vittoria di ieri di Moscon alla Coppa Agostoni, oggi Sonny Colbrelli ha conquistato a Coppa Bernocchi, battendo tutti i suoi rivali nel percorso della prima edizione, ripristinato in occasione del Centenario della corsa. Il ciclista 28enne della Bahrain Merida ha ...

Coppa Bernocchi 2018 - Sonny Colbrelli : “Dedico la Vittoria alla mia ragazza - divento papà! Hanno fatto tutto i miei compagni” : Sonny Colbrelli ha vinto la prestigiosa Coppa Bernocchi 2018, grande classica italiana giunta alla 100^ edizione. Il 28enne bresciano si è imposto dominando letteralmente la volata e imponendosi praticamente per distacco nei confronti degli avversari. L’alfiere della Bahrain Merida ha festeggiato sul traguardo di Legnano per la seconda volta consecutiva e ha poi commentato in questo modo il suo successo ai microfoni di spaziociclismo: ...

Coppa Bernocchi 2018 : Sonny Colbrelli è dominante! Vittoria per distacco in volata : Arriva la doppietta: Sonny Colbrelli è inarrestabile e concede il bis, andandosi a prendere la Coppa Bernocchi numero 100, dopo aver trionfato anche lo stesso anno. Successo strepitoso per il bresciano della Bahrain-Merida, che nella volata finale non ha davvero lasciato spazio a nessuno degli avversari, dominando in lungo e in largo. Quattro uomini al comando nelle prime fasi di gara: Antunes (CCC Sprandi Polkowice), Ganna (UAE Team Emirates), ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia scalda il pubblico - dati d’ascolto superlativi. Due milioni per la Vittoria sull’Argentina : L’Italia continua a vincere ai Mondiali 2018 di Volley maschile e la passione continua a crescere nel Bel Paese come confermano gli eccellenti dati d’ascolto fatti registrare ieri sera su Rai Due in occasione della sfida contro l’Argentina, vinta per 3-1 dopo due ore di autentica battaglia. A partire dalle ore 21.15 e fino alle 23.30, il match contro i sudamericani ha fatto registrare addirittura 2,058 milioni di telespettatori ...

Roma : Mercoledì 12/9 “Conversazioni al Vittoriano” con Paolo Mascilli Migliorini e Libero De Cunzo : ARTCITY: Mercoledì 12/9, “Conversazioni al Vittoriano” con Paolo Mascilli Migliorini e Libero De Cunzo (ore 20.30 – Terrazza Italia) Roma – Nell’ambito delle iniziative culturali realizzate dal Polo Museale del Lazio, diretto da Edith Gabrielli, per valorizzare l’identità e la bellezza del Monumento a Vittorio Emanuele, Mercoledì 12 settembre sulla Terrazza Italia (ingresso da piazza Venezia e da via del Teatro di ...

Mondiali Volley 2018 – L’Italia parte col botto - le parole dei protagonisti dopo la Vittoria sul Giappone : Soddisfatto il commissario tecnico Blengini e i suoi giocatori dopo la vittoria ottenuta all’esordio contro il Giappone È iniziato con una grande festa l’atteso Campionato del Mondo di pallavolo maschile 2018. Nell’ineguagliabile scenario del Foro Italico di Roma gli 11170 spettatori presenti sugli spalti hanno trascinato gli azzurri alla vittoria contro il Giappone 3-0 (25-20, 25-21, 25-23). Uno spettacolo incredibile a cui hanno ...

Vuelta 2018 – Che colpaccio di Yates a Les Praeres : Vittoria e maglia rossa - Nibali da applausi : Simon Yates da urlo a Les Praeres: vittoria di tappa e maglia rossa per il britannico della Mitchelton Scott Una 14ª tappa spettacolare, oggi alla Vuelta di Spagna 2018: una frazione tostissima, per scalatori puri. 171km da Cistierna a Les Praeres con diversi Gpm complicati e un finale inedito per fare la differenza. Ancora una volta, come accaduto pochi giorni fa, Vincenzo Nibali è riuscito ad essere protagonista, tirando in testa al ...

Vuelta - grande Vittoria di De Marchi nell'11esima tappa. Yates sempre in maglia rossa - Aru in difficoltà. : Straordinaria fuga e vittoria da sogno per Alessandro De Marchi della BMC che in solitaria vince la tappa più lunga della Vuelta di Spagna, la numero 11 con 208 chilometri da Mombuey a Ribeira Sacra. ...

F1 - Villeneuve a muso duro contro la Mercedes : “una Vittoria davvero deludente. Vettel? L’incidente è colpa sua” : L’ex pilota canadese ha criticato il modo in cui la Mercedes ha portato a casa la vittoria a Monza, non risparmiando nemmeno Vettel A Jacques Villeneuve non è andato giù il modo in cui la Mercedes ha vinto il Gp di Monza, a non convincere il canadese è stato l’ordine di scuderia dato a Bottas, sacrificato per rallentare Raikkonen. Photo4/LaPresse Un comportamento che il commentatore di Sky Sport Italia ha commentato ...