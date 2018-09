Vitalizi | i pm | “In Trentino Alto Adige danno per dieci miloni” Ma Regione e province

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 settembre 2018) BOLZANO – Ilcausato alle casse pubbliche daigonfiati di cui hanno beneficiato una novantina di consiglieri regionali è stato quantificato in oltremilioni di euro. Ma né la, né il consiglio regionale, e neppure le dueautonome di Bolzano e Trento si sono costituite parte civile nella prima udienza del processo per abuso d’ufficio e truffa aggravata che si è aperto in Tribunale. Un’indifferenza olimpica, alla viglia delle elezioni per i rinnovi delle due assemblee previste per ottobre, da parte della “casta” che nellaautonoma ha autocelebrato il proprio potere a suon di milionate. E quando ciò avvenne, nel 2013-2014, ci fu un’autentica insurrezione di piazza, manifestanti inferociti protestarono insultando i consiglieri regionali. L’unica parte civile ammessa è quella del consigliere provinciale ...