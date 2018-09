Video/ Valencia-Juventus (0-2) : highlights e gol della partita (Champions League gruppo H) : Video Valencia Juventus (risultato finale 0-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Mestalla, decisa dalla doppietta di Miralem Pjanic.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 03:02:00 GMT)

Diretta/ Valencia-Juventus (risultato live 0-2) streaming Video e tv : Diretta Valencia Juventus info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la prima giornata del gruppo H di Champions League. La Juventus, orfana di Cristiano Ronaldo espulso alla mezz'ora del primo tempo, espugna il Mestalla battendo il Valencia per 2 a 0: i bianconeri inaugurano la fase a gironi di Champions League con una grande vittoria di carattere che le consente di salire a tre ...

Valencia-Juventus - Murillo affonda Bonucci in area : Pjanic raddoppia ancora dal dischetto [Video] : Secondo rigore per la Juventus, anche questa volta Pjanic non sbaglia e porta i bianconeri sul 2-0 al Mestalla di Valencia Secondo rigore e secondo gol della Juventus al Mestalla di Valencia, i bianconeri raddoppiano grazie ad un nuovo penalty concesso da Brych per atterramento di Bonucci in area di rigore. Il discusso Murillo si aggrappa all’ex Milan, obbligando il direttore di gara a fischiare il secondo rigore della serata che ...

Juventus-Valencia - rigore sacrosanto per i bianconeri : Pjanic fredda Neto dal dischetto [Video] : Fallaccio di Parejo su Joao Cancelo sul finire del primo tempo, Pjanic si incarica di battere il penalty e supera Neto Prima l’espulsione di Cristiano Ronaldo, poi il rigore concesso. Succede tutto nel finale del primo tempo al Mestalla, con la Juventus che passa in vantaggio grazie alla perfetta trasformazione di Miralem Pjanic dagli undici metri. Il bosniaco non sbaglia dal dischetto, sfruttando al meglio la massima punizione ...

Valencia-Juventus - clamorosa espulsione di Cristiano Ronaldo : il portoghese tira i capelli a Murillo [Video] : Scintille in mezzo all’area di rigore tra Ronaldo e Murillo, il portoghese reagisce alla trattenuta del colombiano e viene espulso da Brych Clamoroso colpo di scena nel primo tempo di Valencia-Juventus, Cristiano Ronaldo infatti è stato espulso in seguito ad alcune scintille avute con Murillo. Il portoghese ha atterrato il suo avversario a palla lontana, andando poi a tirarlo su energicamente. La reazione del colombiano non si è ...

Diretta Valencia Juventus streaming Video e tv - risultato live : Valencia e Juventus scendono in campo questa sera al Mestalla per la sfida d'esordio in Champions League. E' una sfida inedita quella tra spagnoli e bianconeri: i due club infatti non si sono mai affrontati in Europa. Valencia-Juventus sarà trasmessa in Diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 253). Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le ...

Imperdibile diretta streaming Valencia-Juventus : orario e Video sfida di Champions League del 19 settembre : La diretta streaming Valencia-Juventus di oggi 19 settembre segna il debutto della squadra italiana di Torino in Champions League. Quale sarà l'orario per il fischio di inizio dell'importante sfida dell Coppa dei Campioni e quali le modalità per non perdesi live via computer, smartphone Android e pure iPhone la sfida? L'orario di inizio per l'incontro che andrà in scena allo stadio Mestalla di Valencia è quello delle ore 21. La squadra ...