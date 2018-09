Verstappen | “La Red Bull non ha mai voluto Alonso”

F1 – Gp Singapore - Verstappen sorpreso da sé stesso : “la miglior qualifica della mia carriera” : Max Verstappen ha conquistato il secondo posto in griglia di partenza in vista del Gp Singapore di domani, superate le due Ferrari Lo stato d’animo di Max Verstappen in quel di Singapore , sembra esser su un’altalena impazzita. Il pilota della Red Bull, ha parlato a caldo dopo le qualifiche del Gp: “un secondo posto totalmente inatteso. Dopo le prove libere 3 tremavo dalla rabbia, ora tremo dalla felicità. Dopo le prove ...

F1 - Verstappen contento a metà : “la simulazione di qualifica non mi è piaciuta - difficile centrare la prima fila” : Il pilota olandese ha commentato i risultati ottenuti nella giornata di oggi a Singapore, sottolineando come sarà difficile ottenere la prima fila Il più veloce nelle seconde prove libere del Gp di Singapore è Kimi Raikkonen, che ferma il cronometro sull’1:38.699 precedendo l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton di undici millesimi. Photo4 / LaPresse Terzo tempo per l’olandese Max Verstappen, apparso non soddisfatto al ...