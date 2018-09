Veronica Mars | il revival è ufficiale! Arriva anche l' annuncio di Kristen Bell

Veronica Mars - il revival su Hulu con Kristen Bell : Se ne parlava già nel gennaio del 2017 anche se i rumors la volevano a Netflix. E invece fonti di Variety parlano di un revival di Veronica Mars in lavorazione su Hulu con la star della serie originale Kristen Bell pronta a tornare come detective titolare e il creatore della serie originale Rob Thomas come sceneggiatore. La Warner Bros. Television, che ha prodotto la serie originale, starebbe studiando il da farsi. Il giornale americano perà usa ...

