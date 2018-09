Verona | Pazzini | ' Sono tornato! La panchina? Ho parlato con Grosso e'

calciomercato

: Hellas Verona, Pazzini: “Di Carmine? Ci completiamo, lui cerca profondità e io l’area. Toni a Firenze comandava…... - MondoPalermo : Hellas Verona, Pazzini: “Di Carmine? Ci completiamo, lui cerca profondità e io l’area. Toni a Firenze comandava…... - Mediagol : #HellasVerona, Pazzini: 'Di Carmine? Ci completiamo, lui cerca profondità e io l’area. Toni a Firenze comandava...'… -

(Di giovedì 20 settembre 2018) Giampaolo, attaccante del, parla a la Gazzetta dello Sport del suo ritorno in Italia con tripletta contro il Carpi in Serie B: 'E' cominciato il '2'? Diciamo di sì,contento di essere tornato. La? Non è un problema, hocon ...