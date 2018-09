Venezia | niente pausa caffè dopo la timbratura per i dipendenti comunali

vanityfair

(Di giovedì 20 settembre 2018) 1 –pesce2 – La noia non è appetitosa3 – La competizione è il sale della vostra carriera (e del vostro cestino del pranzo)4 – Il pranzo è solo vostro5 – La baguette non è sempre office-friendly6 – Lasciate a casa il servizio buono7 – Chiudete la bocca8 – A nessuno piace freddo9 – Parlate solo su richiesta10 – I dettagli (non) fanno la differenza11 – Pensate solo al vostro cibo12 – Il vino lasciatelo per la cena. A casa13 – Moderate, gente, moderate14 – L’ufficio non è un ristorante15 – Datevi lo stesso una mossalae prima dell’ingresso in ufficio,collant con troppi ricami o biancheria intima in vista per le donne, via i capelli lunghi per gli uomini. È partito il giro di vite al Comune di: il sindaco forzista Luigi Brugnaro ha proposto un nuovo Codice per i 2700pubblici della città, che è già stato approvato dalla ...