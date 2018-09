Venezia | fino a 500 euro di multa per chi riposa sulle panchine e siede sui gradini delle

"Non voglio finocchi nel mio negozio" : studente di Venezia denuncia un episodio di omofobia : Era entrato in un negozio di oggetti d'arte e souvenir, a Venezia. Stava cercando un regalo e, per questo motivo, ha fatto delle domande al negoziante. Al posto di parole cortesi il ragazzo, uno studente 24enne dell'Università Ca' Foscari, si è trovato di fronte a una risposta sgarbata e omofoba. "Non voglio finocchi nel mio negozio", gli ha detto il commerciante. Il giovane, sgomento, - si legge su La Nuova Venezia - ha raccontato ...