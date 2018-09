Venezia contro i turisti cafoni | vietati riposini sulle panchine e monopattino

Lilli Gruber contro i populisti : 'Falsi'. L'ra di Marcello Veneziani : Marcello Veneziani , sulle pagine del Tempo , attacca pesantemente la conduttrice di Otto e mezzo . 'Cara Lilli Gruber, ma come possono fidarsi gli italiani di lei se scrive su Sette un commento con ...

Il Benevento fa la voce grossa : blitz fantastico contro il Venezia [FOTO] : 1/11 LaPresse ...

Venezia - frasi razziste su Facebook contro richiedenti asilo : 6 mesi senza social e dovranno leggere libri sull’immigrazione : Sei mesi senza poter usare Facebook, durante i quali dovranno leggere libri o guardare film sull’immigrazione, scrivendo anche alcune brevi considerazioni sull’argomento. E poi 200 euro di risarcimento del danno, oltre a 4 ore alla settimana di lavori sociali. È quanto disposto dall’Ufficio esecuzioni penali esterne di Venezia nei confronti di quattro cittadini italiani, di età compresa tra 34 e 56 anni, residenti nella zona di ...

Accorsi e quel controverso trancio di pizza in piazza a Venezia : Galeotto fu un trancio di pizza. quello che Stefano Accorsi ha osato mangiare alle 2 di notte in piazza San Marco. Seduto su un tavolino, e pure in smoking. Una foto poetica, da film, che però ha ...

Perché la polemica contro Netflix vincitore a Venezia75 non ha senso : Tutti devono poter vedere il film vincitore del Leone d’oro alla Mostra di Venezia, non solo gli abbonati a Netflix. Lo sostengono l’associazione degli autori, la federazione dei cinema d’essai, l’associazione cattolica degli esercenti. Benissimo. Spiegatelo agli spettatori che non hanno un cinema v

Venezia75 : i padoni dei cinema italiani contro Netflix dopo la vittoria di 'Roma' : Il cinema italiano esce senza premi da Venezia 75. Oltre 20 film nella selezione, di cui tre in gara per il Leone d'oro -Capri Revolution di Martone, Che fare quando il mondo è in fiamme? di Minervini,...

Venezia 75 - autori ed esercenti in rivolta contro il Leone D’Oro al film prodotto da Netflix : La vittoria del Leone D’Oro 2018 da parte di Roma, il film di Alfonso Cuaron prodotto da Netflix, ha scatenato la rivolta di autori ed esercenti. In un comunicato stampa, Anac (Associazione Nazionale autori Cinematografici), la Fice (Federazione Italiana Cinema d’Essai) e l’Acec (Associazione Cattolica esercenti Cinema) ritengono infatti “iniquo che il marchio della Biennale sia veicolo di marketing della piattaforma ...

#Venezia75 Capri-Revolution. Incontro con Mario Martone e il cast : Il mondo è l'isola perché su di un'isola così come nel mondo è folle pensare di alzare muri e di evitare di confrontarsi. Il confronto è inevitabile e fondamentale. Questo va sottolineato in un ...

#Venezia75 Les estivants. Incontro con Valeria Bruni Tedeschi e il cast : Continuando con l'immersione nel mondo di Valeria, dentro e fuori lo schermo, qualcuno le fa una domanda sull'amore. Q uanto è importante per lei? Lei si sente abbastanza amata nella sua vita? 'Ma ...

#Venezia75 Vox Lux. Incontro con Natalie Portman e Brady Corbet : Per Natalie, però, questo film non è un arma politica: 'È un film che manda un messaggio ma più globale, è un pezzo d'arte che vuole riflettere sulla nostra società, un mix tra politica, violenza ma ...

#Venezia75 Monrovia - Indiana. Incontro con Frederick Wiseman : ... quanto a lui ribadisce di essere interessato a raccontare la vita quotidiana americana e di essere poco bravo nelle cose della politica. Condividi su WhatsApp Condivisione WhatsApp

Venezia - PRETE CONTRO SPOSE SCOLLATE : "TASSA SE ABITO E' SUCCINTO"/ Don Cristiano : era solo una provocazione : VENEZIA, PRETE CONTRO SPOSE SCOLLATE: “Tassa se ABITO è succinto. Basta vestirsi in modo sguaiato e volgare”. Le ultime notizie sulla provocazione di don Cristiano Bobbo(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 12:24:00 GMT)

