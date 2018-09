Veneto | al via collaborazione tra Manageritalia e Confturismo 3

Veneto : al via collaborazione tra Manageritalia e Confturismo : Venezia, 20 set. (AdnKronos) - Confturismo e Manageritalia hanno lanciato al Polo Universitario Ca’ Foscari di Mestre una collaborazione pluriennale per lavorare con una visione integrata del turismo che porti tutti gli operatori a mettere sotto la lente d’ingrandimento via via temi caldi, fonti di

Veneto : al via collaborazione tra Manageritalia e Confturismo (2) : (AdnKronos) - “Questa sfida che Confturismo e Manageritalia Veneto intraprendono oggi – ha detto Marco Michielli, presidente Confturismo e Federalberghi Veneto – è basata sulla volontà di portare tutti gli operatori a lavorare e crescere insieme per affrontare in ottica sinergica il futuro. E questo

Turismo : Veneto - al via 'Dolomiti Show' di Longarone Fiere (3) : (AdnKronos) - L’assessore ha ricordato che attualmente è aperto un ban­do per l’erogazione di contri­buti finalizzati a investimenti innovativi alle piccole e medie imprese di montagna che ge­stiscono o sono proprietarie di strutture ricettive alberghiere, all’aperto, complementari, in ambienti natu

Turismo : Veneto - al via 'Dolomiti Show' di Longarone Fiere (2) : (AdnKronos) - Il workshop prevede incontri B2B nel corso dei quali gli operatori turistici della montagna veneta (strutture ricettive, agenzie di viaggio specializzate in incoming, agenzie immobiliari, ecc.) presenteranno e commercializzeranno la propria offerta ai tour operator provenienti da 11 Pa

Turismo : Veneto - al via 'Dolomiti Show' di Longarone Fiere : Vnezia, 19 set. (AdnKronos) - Interpretando concretamente lo slogan che proclama il Veneto “the land of Venice”, dalla città lagunare è stata lanciata oggi “Dolomiti Show”, la fiera della montagna, in programma a Longarone Fiere (Bl) il 6 e 7 ottobre prossimi, il cui scopo è quello di valorizzare gl

Diretta/ Vuelta 2018 : Elia Viviani vince in volata anche la 21^ tappa! Terzo successo per il Veneto : Diretta Vuelta 2018: Elia Viviani vince anche la ventunesima tappa della corsa, Terzo successo in queste tre settimane per il veneto. Simon Yates festeggia il trionfo nella generale(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 19:41:00 GMT)

Milano. Uomo investito e ucciso da un tram in viale Vittorio Veneto : E’ stato investito e ucciso da un tram in viale Vittorio Veneto un Uomo. E’ successo in centro a Milano nei

Virus del Nilo Occidentale : al via martedì il piano di disinfestazione in Veneto : E’ stato definito dai tecnici della Direzione Prevenzione dell’Area Sanità e Sociale della Regione il piano Straordinario di disinfestazione dalle zanzare legato al diffondersi del Virus West Nile. L’attuazione concreta è prevista a partire da martedì prossimo, a condizione che sia preceduta da un giorno senza precipitazioni meteorologiche. In caso contrario il “via” slitterà a seconda delle condizioni più o meno favorevoli del tempo. Lo ha ...

Febbre del Nilo Occidentale - Regione Veneto : al via il piano straordinario : “Alla luce dell’andamento dei contagi umani del virus West Nile trasmesso dalla zanzara Culex Pipiens, e delle richieste di aiuto giunte dai Comuni, che sulla base delle norme nazionali sono responsabili degli interventi, la Regione del Veneto ha deciso di passare alle maniere forti. E’ in corso di predisposizione un vero e proprio piano straordinario di disinfestazione a tappeto che potrebbe prendere il via già nei primi giorni di ...

Febbre del Nilo - 2 casi in Veneto/ Allarme a Mira e Pianiga : al via le disinfestazioni programmate : Febbre del Nilo, 2 casi in Veneto: Allarme a Mira e Pianiga. Al via disinfestazioni massicce per evitare altri contagi dopo i casi che hanno colpito 2 persone e hanno creato preoccupazione(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 00:06:00 GMT)

Lavoro : al via in Veneto tavolo regionale di contrasto al caporalato (3) : (AdnKronos) - Il Nucleo dei carabinieri presso l’Ispettorato interregionale del Lavoro ha confermato che attività ispettive anti-sfruttamento lavorativo sono in corso nelle province di Venezia, Padova, Verona, Rovigo e Vicenza, alcune delle quali sono culminate con arresti in flagranza. Le richieste

Lavoro : al via in Veneto tavolo regionale di contrasto al caporalato (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Il caporalato in Veneto è fenomeno contenuto – ha affermato l’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan – tuttavia da monitorare e da prevenire, incentivando nuove modalità più snelle di incontro tra domanda e offerta di Lavoro, in particolare nel settore agricolo che conta

Lavoro : al via in Veneto tavolo regionale di contrasto al caporalato : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) – Una cabina di regìa tra enti di controllo e di vigilanza, sindacati e associazioni datoriali. Un piano di formazione per gli ispettori del Lavoro e una campagna di sensibilizzazione tra i lavoratori, perchè siano consapevoli dei loro diritti. E la valorizzazione degli enti bilaterali, per far incontrare domanda e offerta di Lavoro in agricoltura, soprattutto nei momenti di maggior flessibilità, legati ...

Sanità : in Veneto al via nuovi corsi per formare operatori socio- sanitari (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Il piano triennale di formazione è stato strutturato in collaborazione con Uripa e tutte le case di riposo del Veneto, nonché con le Ulss, gli enti di formazione sociosanitaria accreditati, in modo di coprire l’intero territorio regionale, garantire alti standard formati