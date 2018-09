Valencia-Juventus | bianconeri minacciosi | Nedved aspetta Brych nello spogliatoio!

Juventus - brutte notizie per Allegri dopo Valencia : le condizioni di Khedira e Douglas Costa : Il club bianconero deve fare i conti con gli infortuni di Khedira e Douglas Costa, usciti anzitempo nel match con il Valencia I tre punti sono in tasca, ma Massimiliano Allegri non può sorridere del tutto dopo la trasferta di Valencia. L’allenatore della Juventus infatti deve fare i conti con gli infortuni di Sami Khedira e Douglas Costa, usciti entrambi anzitempo nel corso del match del Mestalla. AFP/LaPresse Per quanto riguarda le ...

VIDEO / Valencia-Juventus (0-2) : highlights e gol. Allegri esalta la squadra (Champions League) : VIDEO Valencia Juventus (risultato finale 0-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Mestalla, decisa dalla doppietta di Miralem Pjanic.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:31:00 GMT)

Juventus - sei da Champions! A Valencia si è capito quanto : TORINO - E se alla fine la Juventus dovesse ringraziare l'arbitro Felix Brych e il suo ineffabile addizionale Marco Fritz ? La delirante direzione di Valencia-Juventus con la clamorosa espulsione di ...

Valencia-Juventus - Allegri : “L’importante era vincere. Il VAR? avrebbe aiutato l’arbitro” : Dopo la convincente vittoria al Mestalla, così ha parlato Massimiliano Allegri nel post Valencia-Juventus: “L’importante era vincere e anche quando siamo rimasti in dieci abbiamo giocato bene, difendendoci e giocando a calcio finché serviva. Ora dobbiamo rituffarci sul campionato, questi sono tre punti importanti che ci permettono di affrontare il girone in maniera diversa. È stato un bel banco di prova. Finché c’è stato ...

Champions League - Valencia-Juventus 0-2 : rosso a Ronaldo - Pjanic ne fa due su rigore : Chiamatela maledizione spagnola oppure sindrome da rosso in Champions League: cambia la città, da Madrid a Valencia,, cambiano gli interpreti, da Buffon a Ronaldo, ma pochi mesi dopo la storia si ...

Champions League - la Juventus vince 2-0 a Valencia : due rigori di Pjanic - storico rosso a Cristiano Ronaldo : La Juventus vince in casa del Valencia al debutto in Champions League dopo 90 minuti concitati. Protagonista assoluto l'arbitro tedesco Felix Brych , che al 29' espelle Cristiano Ronaldo per un ...

Champions - Juventus di rigore a Valencia : 0-2 siglato Pjanic. Espulso CR7 : La Juventus di Massimiliano Allegri dimostra di aver carattere e vince di rigore, per 2-0, sull'ostico campo del Valencia. La gara è stata condizionata dall'espulsione di Cristiano Ronaldo al 29' del primo tempo per il battibecco avuto con l'ex difensore dell'Inter Murillo. L'arbitro tedesco Brych è stato avvertito dall'addizionale ed ha deciso di espellere CR7: al primo rosso in carriera in 154 gettoni in Champions. Nonostante questo la ...

Valencia-Juventus - Allegri sicuro : “il Var avrebbe evitato l’espulsione di Ronaldo. Dybala? Ecco perché non ha giocato” : L’allenatore bianconero ha commentato l’espulsione di Ronaldo e il mancato inserimento di Dybala nel finale di gara Nessuno si sarebbe aspettato un esordio così di Cristiano Ronaldo in Champions League con la maglia della Juventus. Ventinove minuti, un cartellino rosso e le lacrime di disperazione per un provvedimento apparso severo ma giusto. Fabio Ferrari Ci pensa allora Miralem Pjanic a togliere le castagne dal fuoco a ...

Valencia-Juventus - Bonucci sull’espulsione di Ronaldo : “Mi è sembrato un contrasto normale” : Leonardo Bonucci, di nuovo in Champions League con la maglia della Juventus, ha disputato un’ottima gara al “Mestalla” procurandosi il rigore dello 0-2: “Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra nonostante le difficoltà. Abbiamo retto l’urto e portato a casa una vittoria fondamentale per tutta la stagione. Sull’espulsione di Ronaldo non ho visto bene il contatto, ma mi è sembrato un normale contrasto di ...

Highlights Valencia-Juventus 0-2 e Real Madrid-Roma 3-0 : CR7 espulso. Decide doppio Pjanic dagli 11 metri : Highlights Valencia-Juventus- Vince la Juve 2-0 e espugna il Mestalla di Valencia. Clamorosa espulsione di Cristiano Ronaldo al minuto numero 30′ per presunta “tirata di capelli” a Murillo. Juve in 10 per tutto il resto della gara, ma abile a sfruttare il doppio calcio di rigore concesso dall’arbitro e trasformato in maniera impeccabile da Pjanic. […] L'articolo Highlights Valencia-Juventus 0-2 e Real Madrid-Roma ...

INFORTUNIO DOUGLAS COSTA/ Valencia-Juventus - duro colpo alla caviglia per il brasiliano in Champions League : INFORTUNIO a DOUGLAS COSTA in Valencia-Juventus: duro colpo alla caviglia per il brasiliano per il match di Champions, che dovrà scontare ora 4 giornate di squalifica in Serie A(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 23:23:00 GMT)

Valencia-Juventus 0-2 - le pagelle di CalcioWeb : Cancelo e Pjanic decisivi - Murillo horror : 1/7 Fabio Ferrari ...