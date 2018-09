Valencia-Juve | la moviola | Fritz per niente amico | ok i rigori bianconeri

Juventus - brutte notizie per Allegri dopo Valencia : le condizioni di Khedira e Douglas Costa : Il club bianconero deve fare i conti con gli infortuni di Khedira e Douglas Costa, usciti anzitempo nel match con il Valencia I tre punti sono in tasca, ma Massimiliano Allegri non può sorridere del tutto dopo la trasferta di Valencia. L’allenatore della Juventus infatti deve fare i conti con gli infortuni di Sami Khedira e Douglas Costa, usciti entrambi anzitempo nel corso del match del Mestalla. AFP/LaPresse Per quanto riguarda le ...

Now TV - problemi durante Valencia-Juve e Real Madrid-Roma : utenti infuriati : Now TV, gli utenti segnalano un malfunzionamento durante le partite di Champions League Now TV, problemi durante Valencia-Juve e Real Madrid-Roma: utenti infuriati Guardare le partite di calcio in ...

Juventus - sei da Champions! A Valencia si è capito quanto : TORINO - E se alla fine la Juventus dovesse ringraziare l'arbitro Felix Brych e il suo ineffabile addizionale Marco Fritz ? La delirante direzione di Valencia-Juventus con la clamorosa espulsione di ...

Calcio - Champions League : la Juve vince in 10 contro 11 a Valencia - la Roma cade al Bernabeu sotto i colpi del Real : La sfida parallela di Champions League tra Italia e Spagna finisce 1-1, con un’italiana vincente (la Juventus contro il Valencia) e una spagnola vincente (il Real Madrid contro la Roma). La Juve espugna il Mestalla per 2-0 con una doppietta su rigore di Pjanic e vince in inferiorità numerica per la contestata espulsione di Cristiano Ronaldo al debutto in Champions con i bianconeri (un CR7 che esce dal campo in lacrime dopo l’espulsione), ...

Champions. La Roma cade 3-0 a Madrid - vittoria Juve a Valencia senza CR7 : La prima giornata del gruppo G di Champions League, registra il pesante ko della Roma 3-0 sul campo del Real

Valencia-Juventus - Allegri : “L’importante era vincere. Il VAR? avrebbe aiutato l’arbitro” : Dopo la convincente vittoria al Mestalla, così ha parlato Massimiliano Allegri nel post Valencia-Juventus: “L’importante era vincere e anche quando siamo rimasti in dieci abbiamo giocato bene, difendendoci e giocando a calcio finché serviva. Ora dobbiamo rituffarci sul campionato, questi sono tre punti importanti che ci permettono di affrontare il girone in maniera diversa. È stato un bel banco di prova. Finché c’è stato ...

La Juve mostra i muscoli a Valencia e vince in dieci 2-0 : Più forte di tutto e terribilmente arrabbiata. La Juve mostra muscoli enormi e nervi d’acciaio, sbancando Valencia in dieci uomini con i due rigori trasformati dal glaciale Pjanic e senza subire contraccolpi dalla ridicola espulsione di Ronaldo al 29’ del primo tempo. Un episodio che farà discutere per anni, visto che l’arbitro tedesco Brych caccia...

Champions League - Valencia-Juventus 0-2 : rosso a Ronaldo - Pjanic ne fa due su rigore : Chiamatela maledizione spagnola oppure sindrome da rosso in Champions League: cambia la città, da Madrid a Valencia,, cambiano gli interpreti, da Buffon a Ronaldo, ma pochi mesi dopo la storia si ...

Champions League - la Juventus vince 2-0 a Valencia : due rigori di Pjanic - storico rosso a Cristiano Ronaldo : La Juventus vince in casa del Valencia al debutto in Champions League dopo 90 minuti concitati. Protagonista assoluto l'arbitro tedesco Felix Brych , che al 29' espelle Cristiano Ronaldo per un ...

Champions - Juventus di rigore a Valencia : 0-2 siglato Pjanic. Espulso CR7 : La Juventus di Massimiliano Allegri dimostra di aver carattere e vince di rigore, per 2-0, sull'ostico campo del Valencia. La gara è stata condizionata dall'espulsione di Cristiano Ronaldo al 29' del primo tempo per il battibecco avuto con l'ex difensore dell'Inter Murillo. L'arbitro tedesco Brych è stato avvertito dall'addizionale ed ha deciso di espellere CR7: al primo rosso in carriera in 154 gettoni in Champions. Nonostante questo la ...