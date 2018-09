V Divino Amore calcio | I cat | Nuova proprietà e ritorno al “Millevoi”

Virtus Divino Amore (calcio) - l’amministratore delegato Massimi : “Proveremo a ripartire al più presto” : Roma – Sarà un anno molto complicato per la Virtus Divino Amore. La società capitolina ha provato a trovare un punto di incontro con il nuovo gestore del centro sportivo “Millevoi” (vale a dire il Csi), ma i colloqui non hanno avuto esito positivo. «Le condizioni proposte erano totalmente fuori mercato – dice l’amministratore delegato Gianluca Massimi – Per questo motivo nella stagione che sta per cominciare la Virtus Divino Amore non farà ...