USA - ferma la vendita di case esistenti in agosto : Variazione nulla per le vendite di case esistenti negli Stati Uniti. Ad agosto, il dato, comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari, NAR,, non ha mostrato alcuna variazione ...

Russia : Wada conferma ripristino diritti RUSAda : La vicepremier ha dichiarato che negli ultimi anni sono stati apportati dei cambiamenti in direzione di una maggiore trasparenza nelle attività legate allo sport. Alcune modifiche legislative ...

AbUSAva di bimbe e le vendeva ad altri pedofili - fermato solo dopo 40 anni : L'uomo, oggi 60enne, avrebbe continuato ad abusare di bimbe e ragazzine nonostante diverse denunce da parte di alcune delle vittime. Condannato ora da un tribunale scozzese per sei casi accertati, è accusato di essere stato anche al centro di un giro di pedofili a cui vendeva le minori dopo averne abusato.Continua a leggere

Fermati i presunti scafisti di LampedUSA : Sono accusati di aver messo in mare quel gruppo di barchette partite la settimana scorsa dalla Tunisia con 184 persone a bordo -

Reggio Emilia - bidello accUSAto di violenza sessuale : i medici confermano abusi su bambino di 4 anni : Un bidello di un asilo di Reggio Emilia è indagato con l'accusa di aver violentato un bambino di quattro anni nei bagni della scuola. Secondo quanto riporta la stampa locale, l'inchiesta è partita ...

Migranti : 70 sbarcano a LampedUSA - fermati 4 presunti scafisti : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - Quattro tunisini sono stati fermati ieri sera dalla Polizia di Stato ad Agrigento, che ha dato esecuzione a un decreto della Procura di Agrigento. Si tratta di Monji Jribi, 44 anni; Najeh Nasri, 37 anni; Salim Haji Breik, 23 anni; e Mohamed Gdiri, 25 anni, tutti ritenu

AIDAA : fermare la derattizzazione a SiracUSA - “mette a rischio bimbi e randagi” : “Centinaia di cani e gatti randagi ma anche di proprietà che però girano liberi per le strade sono a rischio nelle strade e in alcune aree verdi di Siracusa dove il comune ha visto bene di fare una derattizzazione con l’ausilio delle bustine contenenti veleno, derattizzazione tra l’altro pericolosa anche per i bambini. Per questo motivo l’AIDAA ha inviato una diffida al sindaco di Siracusa a continuare le derattizzazioni ...

Ahi Milan - gli infortuni in quel di Cagliari sono due : si fermano Calhanoglu e MUSAcchio - i dettagli : Calhanoglu e Musacchio, problemi fisici per i due calciatori del Milan dopo la gara contro il Cagliari terminata sul punteggio di 1-1 Milan, oltre al pari la beffa: Calhanoglu e Musacchio sono usciti acciaccati dalla gara contro il Cagliari. I due calciatori rossoneri hanno accusato dei problemi fisici, chiariti dallo staff medico rossonero nel post partita. Rottura di un dito di una mano per Calhanoglu, il quale però potrebbe comunque ...

Verso Cagliari-Milan : conferma in arrivo per MUSAcchio : Gli unici dubbi secondo la Gazzetta dello Sport riguarderebbero la difesa del Milan: resta in ballottaggio per il ruolo di terzino sinistro l'uruguagio Diego Laxalt , che chiede spazio e sfida ...

Rapposelli - al via il processo - l’accUSA : “Renata strangolata dal figlio - il marito la teneva ferma” : L'accusa: "Renata strangolata con violenza dal figlio Simone mentre il marito le teneva fermi i piedi". Il processo si celebrerà al tribunale di Teramo con udienza fissata per il 19 dicembre 2019. Pino e Simone Santoleri rischiano l'ergastolo. Renata Rapposelli è stata trovata cadavere in una scarpata a Tolentino (Macerata) nel novembre 2017.Continua a leggere

CASERTA : MARCHIATA A FUOCO - VIOLENTATA E TORTURATA/ Donna 46enne abUSAta per 3 giorni : fermato compagno 25enne : CASERTA: VIOLENTATA, TORTURATA e MARCHIATA a FUOCO. Ultime notizie, 46enne abusata per 3 giorni dal compagno di 25 anni di origini rumene, poi arrestato dalla polizia(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 19:30:00 GMT)

