Uomini e Donne | 21 settembre 2018 | Trono classico | Anticipazioni e diretta

Raffaella Mennoia fuoriosa : qualcuno ha preso in giro la redazione di Uomini e Donne? : Raffaella Mennoia posta un lungo messaggio di sfogo, cosa avrà scoperto? Risale a qualche ora fa il lungo messaggio postato su Instagram da Raffaella Mennoia. L’autrice più famosa e conosciuta di Uomini e Donne si lascia andare ad un lunghissimo sfogo nel quale lascia, chiaramente, intendere di aver scoperto qualcosa di poco carino su uno […] L'articolo Raffaella Mennoia fuoriosa: qualcuno ha preso in giro la redazione di Uomini e ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 20/09 : La puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne inizia con l’ingresso dei tronisti ma non di Luigi, Maria spiega che se ne parlerà dopo, quindi a seguire l’incontro che le troniste hanno avuto con i corteggiatori davanti alle telecamere di Witty TV. Si comincia con Mara che mette subito in mostra un carattere forte e diretto, a tratti quasi spigoloso. Ne abbiamo ben presto prova quando, dopo aver detto di voler eliminare quattro ragazzi, ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 19 settembre 2018 : la delusione di Lorenzo! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 19 settembre 2018: Lorenzo offeso! Mara criticata da Gianni, Martina e Luigi si abbracciano, ma… Anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo giù di morale a causa di un commento di Giada! Mara interessata solo ai soldi? Teresa in sintonia con Antonio. Luigi chiarisce che bacerà solo quando se lo sentirà! I tronisti sono ritornati in studio per una nuova registrazione del trono classico! ...

Uomini e Donne gossip - Manfredi Ferlicchia : pausa da Instagram : Uomini e Donne gossip: per quale motivo l’ex corteggiatore Manfredi Ferlicchia si allontana dai social? Uno degli storici protagonisti di Uomini e Donne, nelle scorse ore, ha postato uno strano messaggio su Instagram. Il personaggio in questione è Manfredi Ferlicchia, ex corteggiatore di Giorgia Lucini. Il biondo ragazzo dagli occhi azzurri, all’epoca conquistò la tronista […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Manfredi ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 21 Settembre 2018 : la decisione finale di Luigi! : Durante la seconda parte di Uomini e Donne Classico, Luigi Mastroianni rivelerà a tutti la sua decisione definitiva, restare tronista oppure diventare corteggiatore di Mara. Ospiti in studio. Uomini e Donne. Luigi Mastroianni svela le sue intenzioni. Mara Fasone non la prende bene! Nella seconda parte di Uomini e Donne Classico, Luigi svela davanti a tutti, la sua decisione. Non intende proseguire la sua conoscenza con Mara Fasone perchè lei ...

Uomini e Donne - trono classico : l’incontro tra Mara e Luigi [VIDEO] : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. I tronisti stanno conoscendo i primi corteggiatori e le prime corteggiatrici. Tra i quattro, però, Luigi Mastroianni ha messo in dubbio il proprio percorso. L’ex fidanzato di Sara Affi Fella, infatti, è rimasto colpito dal carattere e dalla bellezza della tronista Mara Fasone, tanto da mettere in dubbio la poltrona rossa. Il tronista ha voluto ...

Nuove date per i casting di Uomini e Donne a Milano e Catania! : Vuoi partecipare ai casting di Uomini e Donne? A settembre e ottobre a Milano e Catania si svolgeranno i casting del Trono Classico e del Trono Over. Ecco dove e quando: TRONO CLASSICO 24 settembre allo “Starhotels Ritz” in Via Lazzaro Spallanzani, 40 – 20129 Milano (MI), dalle 9.30 alle 16.30. 9 ottobre a “Il Principe Hotel Catania” in Via Alessi 24 – 95124 Catania (CT), dalle 9.00 alle 16.00. PRIMA DI PRESENTARSI È NECESSARIO ISCRIVERSI AL ...

Lorenzo Riccardi e la nuova tronista Mara : lite furiosa a Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi e la nuova tronista Mara Fasone si scontrano a Uomini e Donne Si accende lo scontro tra Lorenzo Riccardi e Mara Fasone a Uomini e Donne. I due nuovi tronisti si trovano in disaccordo già su diverse cose. Inizialmente l’ex corteggiatore di Sara Affi Fella ammette di non trovare molto adeguato l’atteggiamento che […] L'articolo Lorenzo Riccardi e la nuova tronista Mara: lite furiosa a Uomini e Donne proviene da ...

Uomini e donne - tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo è finita in disgrazia : la voce-choc sull'ex tronista : La loro storia era iniziata negli studi di Uomini e donne ben quattro anni fa e, dopo aver superato la prova Temptation Island , sono convolati a nozze. Ma adesso per Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo ...

