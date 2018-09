Uno per tutti | tutti per uno | Agnelli schiera la Juve al fianco di Ronaldo

Juventus - Agnelli esalta il gruppo : 'Uno per tutti - tutti per uno' : "Unus pro omnibus, omnes pro uno": la solennità del latino, scelto da Andrea Agnelli per il suo tweet, ben si sposa con l'impresa della Juventus di ieri, che ha sconfitto il Valencia dopo essere ...

Juventus - Agnelli : 'Uno per tutti - tutti per uno' : TORINO - 'Unus pro omnibus, omnes pro uno' . 'Uno per tutti, tutti per uno' . È il messaggio in latino su Twitter di Andrea Agnelli , presidente della Juventus , che ha postato anche un'immagine che ...

Emre Can nella bufera per frasi sessiste : "Non volevo offendere nessUno" : Emre Can ha voluto prendere, a modo suo, le difese di Cristiano Ronaldo espulso dall'arbitro Brych per il diverbio con tiratina di capelli ai danni dell'ex difensore dell'Inter Jeison Murillo. L'ex centrocampista del Liverpool, a caldo aveva risposto così a chi gli aveva chiesto se il rosso a CR7 fosse giusto: "Rosso per tirata di capelli? Non siamo donne, giochiamo a calcio". Queste sue parole, naturalmente, hanno subito fatto il giro del mondo ...

Curling – Azzurri pronti per il Torneo Sys-Tek dopo il radUno a Pinerolo : dopo il raduno azzurro a Pinerolo c’è il Torneo Sys-Tek. Al termine dei cinque giorni di lavoro al centro tecnico federale con l’allenatore Soren Gran e il d.t. Marco Mariani, gli atleti tricolori della Nazionale impegnati nella competizione per club al via da domani Non si ferma l’attività del Curling azzurro. Un settembre di intenso lavoro quello delle nazionali italiane, con i più importanti atleti tricolori che scenderanno ...

Periferie : sindaco BellUno - con nuovo decreto immigrazione rischio criminalità (3) : (AdnKronos) - "Tutte le persone che, inserite nel percorso SPRAR, hanno trovato o stanno trovando lavoro o sono in tirocinio, con un buon livello di conoscenza della cultura e della lingua italiana, quindi integrate anche nel percorso socio-economico, vengono sradicate, e questo è inaccettabile. - c

Periferie : sindaco BellUno - con nuovo decreto immigrazione rischio criminalità (2) : (AdnKronos) - "Saltano le quote di riparto sui territori, date in capo ai tavoli regionali. - sottolinea poi Tomasi – Così, realtà piccole come Belluno o Rovigo, che con difficoltà avevano ottenuto di ospitare un numero di migranti proporzionato alla popolazione, vedono cancellato questo strumento d

Periferie : sindaco BellUno - con nuovo decreto immigrazione rischio criminalità : Belluno, 20 set. (AdnKronos) - "Novità delicatissime e gravi, che rischiano di fomentare la criminalità e che metteranno in difficoltà i comuni": così il primo cittadino di Belluno, Jacopo Massaro, e l'assessore alle politiche dei flussi migratori, Valentina Tomasi, commentano la bozza del decreto I

Orso BrUno - a Trento un weekend per una “convivenza possibile” : Sabato 22 e domenica 23 settembre WWF YOUng, la community giovani di WWF Italia, organizza un weekend di volontariato in Trentino, con l’obiettivo di diffondere una corretta informazione sulla coesistenza tra uomo e Orso Bruno. I giovani volontari, adeguatamente formati e accompagnati da personale esperto, percorreranno alcuni dei sentieri più frequentati da escursionisti e turisti nel territorio dell’Adamello-Brenta, area in cui si concentra la ...

F. BrUno Kessler * ' la NOTTE DEI RICERCATORI 2018 : Un'occasione per immergersi nel mondo della scienza - appuntamento il 28 settembre al Muse - : Tra le varie iniziative: "Stands demo" , dalle 17.30 all'interno del Muse, , decine di postazioni dove sperimentare e capire la scienza attraverso piccole dimostrazioni; "Caccia alla scienza" per ...

F. BrUno Kessler * ' la NOTTE DEI RICERCATORI 2018 : Un'occasione per immergersi nel mondo della scienza - appuntamento il 28 settembre al ... : Un'occasione per immergersi nel mondo della scienza, incontrare ricercatrici e RICERCATORI, scoprire come lavorano, porre loro delle domande e divertirsi con esperimenti, dimostrazioni e spettacoli. È la NOTTE dei RICERCATORI, evento programmato ogni anno l'ultimo venerdì di settembre in contemporanea europea. In Trentino l'edizione 2018 è organizzata dalla Fondazione Bruno Kessler, ...

Mercato NBA – Jimmy Butler ha scelto 3 squadre per il suo futuro : si apre Uno scenario clamoroso : Dopo aver richiesto ufficialmente la cessione, Jimmy Butler ha scelto 3 squadre alle quali vorrebbe essere scambiato: una in particolare darebbe vita ad uno scenario incredibile Nella giornata di ieri, dopo l’incontro con coach Thibodeau, Jimmy Butler ha ufficializzato la sua richiesta di cessione. L’ex guardia dei Chicago Bulls considera finita la sua permanenza nel Minnesota, si pensa a causa di alcuni contrasti con Karl-Anthony Towns, ...

Sorpresa Ounas : Uno sprint per prendersi il Napoli : Dentro a Sorpresa a Genova per rimontare e poi contro Fiorentina e Stella Rossa per provare a sbloccare il risultato. Adam Ounas è la Sorpresa di questo avvio di stagione del Napoli perché lo scorso ...

Eurozona - nessUno scossone per la crescita economica : ... favorito dalle condizioni ancora favorevoli del mercato finanziario e dalle attese ancora positive, seppure con qualche segnale di indebolimento, sull'andamento dell'economia. E' la fotografia ...

Per i bimbi immUnodepressi la scuola è terapeutica : Il pediatra, parlando all'AdnKronos Salute, sottolinea come la Sip su questo argomento non faccia partigianeria politica: " Noi siamo solo dalla parte dei bambini ". Ebbene, " la frequenza scolastica ...