Università | D’Avenia inaugura in Bocconi anno accademico progetto Jump 2

Università : D’Avenia inaugura in Bocconi anno accademico progetto Jump : Milano, 20 set. (AdnKronos) - Con un intervento dal titolo 'Nostalgia di Futuro. Come trasformare il destino in destinazione', lo scrittore Alessandro D’Avenia ha inaugurato, all'Università Bocconi di Milano, di fronte a 400 studenti, l’anno accademico di Jump-Job university matching project, il pro