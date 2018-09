Una donna ha pedalato a 296 chilometri all’ora su una bicicletta

Marco Giallini critica il #Metoo : "Ora se scherzi con Una donna euro " : 'Se è vero come è vero che ci sono degli uomini laidi, ci sono pure alcune donne che si sono fatte pochi scrupoli pur di arrivare. Perché se non vuoi, basta dirlo. E se uno insiste, lo metti in riga ...

MARCO GIALLINI / "Dopo il #Metoo se fai una battuta ad Una donna vieni accusato di molestie" : MARCO GIALLINI, volto del commissario Rocco Schiavone, tra successi, ironia e una frecciatina al movimento #Metoo. La sua intervista a La Verità.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 12:11:00 GMT)

Tragico incidente sulla A14 : escono fuori strada col furgone - muoiono un uomo e Una donna : Un Tragico incidente stradale sulla A14 è costato questa mattina la vita ad un uomo ed ad una donna entrambi pugliesi. S’indaga sulle cause dell’uscita fuori strada del furgone su cui viaggiavano.Continua a leggere

Genova - ennesima violenza sessuale ai danni di Una donna italiana da parte di un Marocchino : Genova – Giovane italiana fa l’errore di intrattenersi con un Marocchino islamico, pregiudicato, senza fissa dimora e irregolare in Italia, conosciuto in un locale. Violentata in strada e rapinata Altra violenza sessuale per strada. Ieri a Genova Multedo, a conclusione di indagine, i Carabinieri del NOR (Aliquota Operativa della Compagnia di Arenzano) hanno arrestato per violenza sessuale e rapina un Marocchino di 31 anni, in Italia senza fissa ...

"Magnini finalmente con Una vera donna". E la Pellegrini gela l'hater : Federica Pellegrini è una campionessa fuori e dentro l'acqua e le provocazioni degli haters non la toccano nemmeno più.La nuotatrice non è nuova agli attacchi del web, am come al solito risponde con il massimo della diplomazia. L'ultimo sgrbo le è arrivato quando ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con un'amica. Elegantissima in nero, Federica Pellegrini non è stata apprezzata da tutti. "Femminilità uguale a zero - ha scritto un ...

Cgil e coordinamento Politiche di genere - preoccupazione per attacco subito ieri in pieno centro da Una donna : Il segretario generale della Cgil di Avellino e del coordinamento Politiche di genere dichiarano in un comunicato stampa: ' Franco Fiordellisi, segretario generale della Cgil irpina, tutti i ...

Molesta Una donna in metro a Roma - arrestato prete 73enne : Ha Molestato una donna in metro, ma lei lo ha inseguito e lo ha fatto arrestare dalla polizia. Con l'accusa di violenza sessuale e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, Peter Ralph Slocombe, un ...

Autista 77enne confonde freno con acceleratore - bus uccide bimbo di 7 anni e Una donna : L'uomo, con un carriera di 45 anni alle spalle, era stato messo in pensione ma poi richiamato come Autista di riserva e continuava a guidare grossi bus. Non subirà alcuna condanna perché subito dopo l'accaduto una perizia medica ha stabilito che in realtà soffriva di demenza senile.Continua a leggere

La moglie lo lascia per stare con Una donna - per “gelosia” lui uccide la loro bambina : Sarebbe la gelosia la “motivazione” che avrebbe spinto William Billingnam a uccidere la figlia Mylee, di otto anni. La bambina è stata uccisa a coltellate lo scorso gennaio in Inghilterra.Continua a leggere

xPower SportWear : funziona o è Una truffa? Opinioni sulla maglia dimagrante per donna e uomo : xPower SportWear è uno strumento ideato appositamente per sviluppare la massa muscolare e ridurre la massa grassa. È scientificamente provato che gli impulsi elettronici indirizzati in corrispondenza dei muscoli, ne fanno aumentare il volume. Questo principio è alla base della creazione di xPower SportWear e di molti altri strumenti similari. E’ ideale per chi non può andare in palestra a causa di problemi fisici, ad esempio alla schiena, o per ...

Temptation Island Vip - Simona Ventura ancora promossa : storia di Una donna che non smette mai di sorprendere! : Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Temptation Island Vip. Il programma conferma il grande successo ottenuto in estate, regalando colpi di scena già dalla prima puntata. Fabio Esposito e la compagna Marcella lasciano anzitempo il programma, Nicoletta Larini chiede il confronto anticipato con Stefano Bettarini. Simona Ventura super promossa: la conduttrice anche questa volta non ha sbagliato. Temptation Island Vip, Simona Ventura ...

Finisce con l'auto in Una scarpata : morta Una donna : La vittima si chiama Gentilina Camiscia. Il grave incidente è avvenuto a Lanciano, in provincia di Chieti

Una donna detenuta a Rebibbia ha spinto i due figli giù dalle scale : uno è morto - l’altro è grave : Una donna tedesca detenuta nel carcere di Rebibbia, a Roma, ha spinto i suoi due figli di quattro mesi e due anni dalle scale, mentre rientrava con loro dal giardino del nido del carcere. Il bambino più piccolo è morto, The post Una donna detenuta a Rebibbia ha spinto i due figli giù dalle scale: uno è morto, l’altro è grave appeared first on Il Post.