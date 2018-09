UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di venerdì 21 settembre 2018

Un POSTO al Sole Anticipazioni 20 settembre 2018 : Enriquez tenta di intimidire Elena prima dell'udienza : prima della deposizione, l'avvocato minaccia ancora una volta la Giordano mentre Serena si accorge che il marito non porta più l'orologio di valore al polso.

Anticipazioni Un POSTO al sole trama puntate 24-28 settembre 2018 : Roberto affronta Luigi! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 24 a venerdì 28 settembre 2018: Roberto minaccia Luigi, Otello nei guai. Problemi per Niko e Susanna Anticipazioni Un posto al sole: Michele, Silvia e Guido scoprono la dipendenza di Otello: il gioco! Niko e Susanna e i problemi con i rispettivi genitori. Roberto protegge Vera da Luigi e lo affronta minaccioso! I prossimi episodi in compagnia delle soap partenopea saranno davvero ...

Un POSTO al sole anticipazioni : anche FILIPPO lavorerà dai cinesi? : Dopo aver toccato il fondo, ora a Un posto al sole FILIPPO (Michelangelo Tommaso) sembra intenzionato a risalire la china ed è da leggere in quest’ottica anche la recentissima vendita del suo prezioso orologio: eh sì, come già sappiamo il Sartori sta per restituire i soldi a Otello Testa (Lucio Allocca). A quel punto, il problema sarà un altro: FILIPPO continuerà a non avere un lavoro, visto che Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni 20 settembre 2018 : Enriquez cerca di intimidire Elena prima dell'udienza : prima che la Giordano possa deporre contro di lui, il terribile avvocato la minaccia mentre Serena si insospettisce nel non vedere l'orologio di valore al polso del marito.

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 20 settembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 20 settembre 2018: È il giorno dell’udienza di Elena (Valentina Pace) contro l’avvocato Enriquez (Rodolfo Corsato); lui cerca di intimidirla, ma la famiglia e gli amici le fanno coraggio… Serena (Miriam Candurro) non ci mette molto ad accorgersi che Filippo (Michelangelo Tommaso) non ha più il suo orologio di valore e così gli chiede spiegazioni… Otello (Lucio Allocca) è ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni 19 settembre 2018 : Roberto sta per scoprire il segreto di Vera : Mentre Valerio cerca di ridurre la tensione con Marina Giordano, Roberto non crede più alle parole di Vera ed è vicino a scoprire la sconcertante verità.

Un POSTO al Sole Anticipazioni : il suicidio di Vera Viscardi : Distrutta dal senso di colpa e sotto pressione per il ricatto dello spietato Luigi Morace, Vera si suicida...

Profumo di San Gennaro esPOSTO al Duomo - alcuni fedeli infastiditi : 'È un momento solenne - andate altrove' : NAPOLI - Incuriositi a guardare, un gruppo di persone si avvicina: è il Profumo di san Gennaro pubblicizzato in chiesa da due ragazze. 'E' l'essenza di San Gennaro - dicono - lo vendiamo tramite il ...

Un POSTO al sole anticipazioni : VALERIO cambierà per amore di ELENA : Se Vera (Giulia Schiavo) è sempre più al centro della scena, non è certo da meno suo padre VALERIO: negli ultimi episodi di Un posto al sole, il Viscardi senior si è fatto notare per un proverbiale cazzotto inferto a Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), con il quale continua a non scorrere buon sangue. Come già sappiamo, però, VALERIO sta per entrare in una dimensione completamente nuova e anche per lui è finalmente in arrivo una storia ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni 19 settembre 2018 : Roberto è vicino a scoprire il segreto di Vera : Mentre Valerio cerca di ridurre la tensione con Marina, Roberto non crede più alle parole di Vera ed è vicino a scoprire la sconcertante verità.

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 19 settembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 19 settembre 2018: Valerio (Fabio Fulco) prova a rasserenare l’atmosfera con Marina (Nina Soldano), intanto Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) non si accontenta delle risposte evasive di Vera (Giulia Schiavo): riuscirà ad avvicinarsi alla verità? Pur di restituire il denaro ad Otello (Lucio Allocca), che è stato messo in crisi dalla proposta di Troncone (Lucio Pierri), Filippo ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni 18 settembre 2018 : Filippo fa una scelta difficile per restituire i soldi a Otello : L'ex vigile desidera che il Sartori gli restituisca il suo denaro mentre Vera cerca di calmare Roberto, geloso di Luigi Morace.

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 24 al 28 settembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 24 a venerdì 28 settembre 2018: Estremamente in ansia per il messaggio che Vera gli ha lasciato in segreteria, Roberto Ferri si precipita a casa della ragazza. Niko e Susanna devono prepararsi per la prova orale del concorso, ma un imprevisto vanifica i loro piani e li costringe a rimettersi in discussione… Angosciata dai sensi di colpa, Vera sembra in procinto di assumersi le ...

Un POSTO al sole anticipazioni : VERA tenta il suicidio? FERRI scopre tutto! : L’attuale vicenda clou di Un posto al sole sta per subire un’improvvisa accelerazione, con prospettive alquanto drammatiche per le puntate a venire. Vediamo insieme le anticipazioni su cosa succederà… A cavallo tra questa e la prossima settimana, VERA (Giulia Schiavo) sarà talmente sopraffatta dal peso delle sue colpe da arrivare ad un gesto dalle conseguenze potenzialmente estreme! Occhio dunque ad un messaggio della ragazza ...