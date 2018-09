Un bidone è per sempre – Winston Bogarde | il fallimento al Milan dopo aver vinto tutto ...

Un bidone è per sempre : Digao - fratello d’arte : La storia del calcio è costellata da figli d’arte più o meno all’altezza dei padri e da fratelli d’arte che spesso hanno deluso le aspettative, avvalorando le tesi di chi li considerava dei semplici raccomandati. Il fratello di Diego Armando Maradona, Hugo, fu uno dei precursori in tal senso: Diego era già un re e il Napoli, per accontentare i capricci del Pibe, prese il fratello minore – in tutti i sensi – e ...

Un bidone è per sempre – Vampeta - ectoplasma all’Inter e campione del mondo con il Brasile : Marcos Andrè Batista Santos, in arte Vampeta (dall’unione delle parole “vampiro” e “capeta”, cioè “diavolo”), può considerarsi un bidone fortunato. Il suo nome era tra i 23 brasiliani che nel 2002 hanno conquistato il Mondiale in Corea e Giappone assieme a Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, ecc. Il calciatore verdeoro ha totalizzato 41 presenze e 2 reti con la Seleçao. Arriva in Europa ...

Un bidone è per sempre : Vratislav Greško - uno dei grandi responsabili della “tragedia” sportiva del 5 maggio : Vratislav Greško è un ex calciatore slovacco, di ruolo difensore.Dopo i primi anni di carriera in patria con il Dukla B.B. e l’Inter Bratislava, Greško passò al Bayer Leverkusen nella stagione 1999-2000. A ottobre 2000 fu acquistato per 14 miliardi di lire dall’Inter, da tempo alla ricerca di un terzino sinistro, con un contratto quinquennale. Greško giocò tuttavia solo due stagioni a Milano con prestazioni altalenanti; fu ...

Un bidone è per sempre : Ricardo Oliveira - l’indegno erede di Sheva : 1/8 Foto LaPresse ...

Un bidone è per sempre – Jocelyn Blanchard - abbaglio di Moggi nella vittoria francese ai Mondiali del ’98 : 1/4 Foto LaPresse ...

Un bidone è per sempre : José Mari - croce dei milanisti : Aveva fatto innamorare la dirigenza della Roma quando, in un match tra i giallorossi e il suo Atletico Madrid del marzo 1999, aveva timbrato il cartellino suscitando un’ottima impressione. Tanto da innescare, nel dicembre dello stesso anno, un’asta tra gli stessi capitolini e il Milan, che poi riuscì ad accaparrarselo per quaranta miliardi. José Mari, il nostro bidone di oggi, non era arrivato proprio in punta di piedi in ...

Un bidone è per sempre : Mendieta - un abbaglio da 90 miliardi : 1/4 2 - Gaizka Mendieta (Lazio) ...

Un bidone è per sempre : Patrick Kluivert - fallimento rossonero : 1/5 Patrick Kluivert ...

Rimini - senzatetto denunciato per furto perché rovistava in un bidone della spazzatura : Un uomo di 48 anni è stato denunciato per furto da una donna che l'ha sorpreso a "rovistare" nella spazzatura, alla ricerca di qualcosa che potesse aiutarlo a sopravvivere.Continua a leggere

Un bidone è per sempre : Mario Jardel - il flop con l’Ancona : 1/3 15 - Mario Jardel (Ancona) ...