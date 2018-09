Uccide la madre e si getta da un ponte nel Reggiano

Sassuolo - Uccide la madre e poi si toglie la vita gettandosi dal ponte Secchia : Il corpo dell'uomo è stato trovato sotto un viadotto in provincia di Reggio Emilia: a segnalarlo è stato un automobilista. I successivi controlli hanno fatto scoprire il corpo della donna in un’abitazione nella cittadina nel Modenese.Continua a leggere

Reggio Emilia - Uccide la madre e si butta da un ponte

Sant'Agata nel Mugello : Uccide a coltellate il figlio di un anno in braccio alla madre : È stata una violenza inaudita, esplosa al termine di una lite durante la cena, quella che ha portato un uomo di 34 anni a uccidere a coltellate il figlio Michele, di solo un anno compiuto lo scorso 3 settembre, e ferire la convivente, che lo teneva in braccio, con fendenti alla testa e agli arti superiori. Non è riuscito a colpire l'altra figlia, 7 anni, solo perché la donna rifugiatasi nel terrazzo di casa l'ha protetta con ...

La madre di Side parla dei tatuaggi sul viso del figlio : 'Volevo Ucciderlo' (VIDEO) : Nel pomeriggio di ieri l'ex Dark Polo Gang Side Baby si è concesso ai microfoni di Radio Deejay, per rispondere alle domande di Michele Wad Caporosso, oltre che ai numerosi quesiti inviati dagli utenti che stavano seguendo on line la diretta sui canali social della nota stazione radiofonica, nonché rete televisiva. Durante l'intervista la madre del trapper, figlio del noto regista Francesco Bruni, è stata sempre presente in studio, intervenendo ...

USA : campione mondiale di boxe ubriaco Uccide con la propria auto madre incinta : Zach Kincaid, non riesce a darsi pace. Sua moglie Krystil, 29 anni, è morta in un'incidente d'auto mentre era al telefono con lui: un'auto, guidata dal campione di boxe Marcos Forestal, forse ubriaco, ha invaso la sua corsia e ha investito la sua vettura, non lasciandole scampo; la donna, madre di 3 figli ed incinta all'ottavo mese, è morta con il piccolo che aveva in grembo. È accaduto negli USA [VIDEO], nel sud della California, ad Hemet, ...

CAGLIARI : 64ENNE Uccide 2 FIGLI DISABILI - POI SI SPARA/ Mandas - madre grave dopo tentato suicidio

Cagliari - madre Uccide i due figli disabili e si spara : l'altra figlia era appena partita per le vacanze : Prima spara ai due figli disabili, poi prova a togliersi la vita. È successo a Cagliari, dove la 64enne Angela Manca ha freddato i suoi due figli gemelli - 42enni disabili e allettati - e...

Cagliari - madre Uccide i figli disabili poi tenta il suicidio : Dramma a Mandas. La donna è stata trovata viva dai soccori e trasportata in ospedale in gravisisme condizioni

FIGLIA MUORE - MADRE SI Uccide/ Il dolore insopportabile di non avere amato abbastanza : A Pagani (Salerno) si consuma la tragedia di una MADRE che torna a casa e trova la FIGLIA morta. La MADRE si è lanciata nel vuoto. Si pensa al duplice suicidio.

Muore la figlia - la madre si Uccide lanciandosi nel vuoto dal balcone : di Daniela Faiella PAGANI - Tragedia in via Malet questa mattina. Mamma e figlia sono state trovate morte. La prima, 60 anni circa, si è lanciata dal balcone; la seconda, appena ventenne, è stata ...

Dramma familiare in Belgio : madre Uccide nel sonno i tre figli di 4 anni - 2 anni e 3 mesi : La trentenne ha ucciso i figli in casa nel sonno mentre il marito dormiva al piano di sopra. Infine ha preso l'auto e si è schiantata contro un pilone di un ponte autostradale. All'arrivo dei soccorsi ha confessato tutto ma quando gli agenti sono arrivati a casa per i tre piccoli non c'era più nulla da fare.Continua a leggere