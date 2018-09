Turismo : Venezia - la stagione estiva jesolana si chiude col botto (2) : (AdnKronos) - Ligerman Triathlon. Sabato 22 settembre, sulla zona di spiaggia di piazza Nember si svolgerà invece Ligerman Triathlon, la gara multidisciplinare sulla distanza sprint. L’evento si svolgerà a partire dalle ore 12, con la prima frazione di nuoto da 750 metri, cui seguirà poi la prova di

Turismo : Venezia - la stagione estiva jesolana si chiude col botto (3) : (AdnKronos) - I corridori avranno la linea del via come di consueto da piazza Mazzini e percorreranno poi via Aleardi, viale del Bersagliere e viale Albanese per rientrare poi su viale Albanese e proseguire su viale Martiri delle Foibe, via Ceolotto, viale Padania, di nuovo su via Ceolotto, quindi s

Gian Antonio Stella - Turismo selvaggio a Venezia? Il Comune vieta i monopattini : Senza interventi seri, insomma, la prospettiva è di una città «di attrazioni e attività vendute ai turisti del mondo. Senza più "l'impiccio" dei veneziani». Il nuovo regolamento Cosa dice questo ...

Venezia : Camera Commercio - export - Turismo e imprese straniere trainano ripresa (4) : (AdnKronos) - Tre degli otto bandi previsti per quest’anno scadono il 31 luglio, data entro cui associazioni e soggetti privati potranno presentare proposte progettuali per la realizzazione di servizi e attività in convenzione con l’ente Camerale a scelta tra: riqualificazione urbana e rigenerazione

Venezia : Camera Commercio - export - Turismo e imprese straniere trainano ripresa (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - È confortante notare come tra le imprese stia crescendo l’attenzione per l’ambiente e modelli di produzione sostenibili, così come l’interesse per la digitalizzazione - spiega Andrea Favaretto, Centro Studi Sintesi - Quello di cui le aziende sentono necessità sono senz’al

Venezia : Camera Commercio - export - Turismo e imprese straniere trainano ripresa (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - I numeri di Venezia evidenziano di fatti una generale ripresa dell’economia nell’area metropolitana con 89.956 imprese attive (+0,5%), mentre nel territorio di Rovigo permane uno stato di sofferenza con 29.732 aziende in calo dello 0,9%. Diminuiscono in entrambi i territo

Venezia : Camera Commercio - export - Turismo e imprese straniere trainano ripresa : Venezia, 19 lug. (AdnKronos) – A tre anni dall’accorpamento la Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare, costituita il 20 luglio del 2015, conta oggi 132.781 imprese registrate di cui 119.688 attive. Un numero in lieve crescita (+0,1%) rispetto ai valori del 2016.è quanto emerge dal III Cruscotto Delta Lagunare pubblicazione elaborata dall’Ufficio Comunicazione Statistica che monitora i principali indicatori ...

