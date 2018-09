Tryon 2018 | i colori di Danielle Goldstein

Equitazione - Mondiali 2018 : Steve Guerdat al comando - Lorenzo De Luca unica luce azzurra a Tryon. Il pass per Tokyo ora è lontano : Si salva solo Lorenzo De Luca nella prima prova del salto ostacoli ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA). Il fuoriclasse italiano ha concluso al nono posto nella prova aperta a 124 iscritti, mettendo in mostra una splendida condizione di forma in sella ad Hirenice Horta e chiudendo la sua prestazione con un percorso netto in 78”71, a poco più di 2 secondi dal leader della classifica, lo svizzero Steve Guerdat, abile nell’abbinare ...