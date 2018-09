Truth Il prezzo della verità film stasera in tv 20 settembre | cast | trama | curiosità

cubemagazine

: Stasera in tv: 'Truth - Il prezzo della verità' su Rai 3 - Ash71Pietro : Stasera in tv: 'Truth - Il prezzo della verità' su Rai 3 - Andyesti : Su @nove c'è ''Il bambino con il pigiama a righe'' Su @TV8it c'è il Milan Su #Iris c'è ''Ispettore Callaghan: il c… - Daniela_Caruso : '#Truth - Il prezzo della verità', il film che parla di un'inchiesta giornalistica pericolosa e vera... -

(Di giovedì 20 settembre 2018)Ilè ilin tv giovedì 202018 in onda in prima serata su Rai 3. La pellicola diretta da James Vanderbilt ha come protagonisti Robert Redford, Cate Blanchett, Elisabeth Moss, Dennis Quaid. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TVIlin tv:e scheda USCITO IL: 17 marzo 2016 GENERE: Biografico, Drammatico ANNO: 2015 REGIA: James Vanderbilt: Robert Redford, Cate Blanchett, Elisabeth Moss, Topher Grace, Dennis Quaid, Bruce Greenwood, David Lyons, John Benjamin Hickey DURATA: 125 MinutiIlin tv:Mary Mapes, giornalista e produttrice televisiva, per anni ha ...