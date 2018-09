Tripoli | il golpe di Haftar e il patto delle tribù

huffingtonpost

: RT @Geopoliticainfo: ????????Secondo fonti dell'intelligence italiane in #Libia non ci sarebbe in atto un #golpe ma un riassetto di poteri a #T… - MarcoBettinor : RT @Geopoliticainfo: ????????Secondo fonti dell'intelligence italiane in #Libia non ci sarebbe in atto un #golpe ma un riassetto di poteri a #T… -

(Di giovedì 20 settembre 2018) Ormai non è più solo una resa dei conti tra milizie. Né è solo l'ennesimo cessate-il-fuoco violato. La ripresa dei combattimenti alla periferia meridionale divanno letti in chiave politica prim'ancora che militare. E interpretati alla luce della "diplomaziaarmi" che nelle ultime ore ha accelerato i tempi per quello che si configura come un putsch che punta alla caduta del governo di Accordo nazionale guidato da un premier senza più seguito né potere: Fayez al-Serraj. A tirare le fila è l'uomo forte della Cirenaica, colui che si sente già il "presidente in pectore" della "nuova Libia": il generale Khalifa.L'HuffPost lo aveva anticipato nei giorni scorsi:e il fronte politico-militare che lo sostiene, a cominciare dal parlamento di Tobruk e dalla milizia di Misurata, hanno raggiunto una intesa, in ...