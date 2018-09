Tria | Rispetteremo i conti

Tria “ITALIA NON È MALATA UE - MA SENZA AIUTI SOFFRE”/ Ministro Mef “Fitch si convincerà - rispetteremo impegni” : TRIA , i mercati e il caos nel Governo: "no finanza allegra, Italia rispetta gli impegni", ma altolà dalla Lega. Borghi, "decideremo", mentre Garavaglia, "serve deroga tetto 3%"(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 10:32:00 GMT)

"Rispetteremo impegni" Ma la Lega frena Tria : Il ministro Tria in missione in Cina di fatto prova a buttare acqua sul fuoco dopo l'outlook negativo dell'agenzia Fitch. Il titolare di via XX Settembre di fatto predica prudenza e prova a tranquillizzare anche Bruxelles affermando che l'Italia rispetterà i suoi impegni: "Vedo il mantenimento del rating da parte di Fitch, e il rinvio di quello di Moody"s, come una corretta sospensione di giudizio in attesa di vedere le azioni del governo. ...