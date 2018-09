Tria | pace fiscale non significa condono ma Fisco amico

Manovra - Tria : “Pace Fiscale non è condono - ok Reddito”/ Ultime notizie - Di Maio-Salvini : “aumento Iva bufala” : Manovra, Di Maio “aumento Iva bufala”. Ultime notizie, il ministro del lavoro e dello sviluppo economico ha aggiunto: “Siamo compatti, un governo serio trova le risorse"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 16:30:00 GMT)

Question time sulla Manovra - Tria : 'Pace fiscale non significa nuovo condono' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al Question time al Senato. 'Si conferma che l'obiettivo del governo è quello di assicurare alla graduale realizzazione degli interventi di ...

Manovra - Tria : pace fiscale non è condono.Verifiche su platea reddito : Lo ha ricordato il ministro dell'Economia, ricordando che per i cittadini di paesi terzi erano previste una serie di condizioni. "Si è consapevoli che requisiti relativi a cittadinanza e residenza ...

Question time sulla Manovra - Tria : 'Pace fiscale non significa nuovo condono' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al Question time al Senato. 'Si conferma che l'obiettivo del governo è quello di assicurare alla graduale realizzazione degli interventi di ...

Tria - pace fiscale non significa condono : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al question time al Senato. Considerata la necessità di approfondimenti tecnici - ha aggiunto - "non è possibile una stima degli effetti di ...

Conte : 'La pace fiscale è imprescindibile - si farà. Tria? Non l'ho mai visto vacillare' : Nessun timore per le tensioni nella maggioranza tra il vicepremier Di Maio e il ministro dell'Economia Tria: "Non ho mai visto vacillare il ministro" dice Conte.

Legge di bilancio - Conte : 'Tria non rischia. La pace fiscale si farà' - : Il premier parla della prossima manovra e delle tensioni nel governo: "Non ho mai visto vacillare il ministro dell'Economia". Poi assicura: "Con gradualità attueremo flat tax, reddito di cittadinanza e riforma della Legge Fornero"

Vertice a palazzo Chigi su manovra - si cerca la pace Lega-M5S-Tria : Roma, 17 set., askanews, - Il governo prova a ricomporre il suo tessuto unitario dopo le tensioni fra le componenti 'politiche' e il superministro 'tecnico' dell'Economia e delle Finanze, con un Vertice a palazzo Chigi iniziato alle 18.40 circa e che ricorda non troppo da lontano antichi riti della politica tradizionale. Sono riuniti con il …

Vertice a palazzo Chigi su manovra - si cerca la pace Lega-M5S-Tria : ... Giuseppe Conte i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi di Maio, rispettivamente leader della Lega e del M5S, le due forze di maggioranza; il ministro dell'economia Giovanni Tria, quello per le ...

Manovra - Tria : “Flat tax? Introduzione graduale da finanziare con tax expenditure. Ci sarà la pace fiscale” : “Ci sarà la pace fiscale tanto più motivata perché collegata alla riforma fiscale e alla riduzione della pressione fiscale che sarà strutturale”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia, Giovanni Tra, alla Summer School di Confartigianato. “Oggi c’è una complessità di aliquote, aliquote alte e una massa di tax expenditures. La flat tax va finanziata con le tax expenditures ma è un processo complesso che richiede ...

Manovra - Tria : “Fat tax? Introduzione graduale da finanziare con tax expenditure. Ci sarà la pace fiscale” : “Ci sarà la pace fiscale tanto più motivata perché collegata alla riforma fiscale e alla riduzione della pressione fiscale che sarà strutturale”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia, Giovanni Tra, alla Summer School di Confartigianato. “Oggi c’è una complessità di aliquote, aliquote alte e una massa di tax expenditures. La flat tax va finanziata con le tax expenditures ma è un processo complesso che richiede ...

Metropolita Emmanuel - PaTriarcato Ecumenico - - "è con il dialogo che la fede diventa un vettore di pace" : È il corpo di Cristo in cui lo Spirito Santo agisce per la salvezza del mondo. Corrisponde a verità quanto si è letto sui media e, cioè, che il Patriarcato Ecumenico ha presentato una proposta al ...

Manovra - Tria presenta l’antipasto di flat tax : “Estensione di quella al 15% per le partite Iva. E avvieremo la pace fiscale” : flat tax e reddito di cittadinanza partiranno già nel 2019, perché “per rassicurare investitori e famiglie non bisogna rinviare le riforme strutturali, ma dare certezze sulle prospettive, e dimostrare che il Paese è in grado di crescere“. Intenzioni già note del governo e avallate dal ministro dell’Economia, Giovanni Tria, in un’intervista al Sole 24 Ore: “Sono stato io a rassicurare i colleghi sul fatto che ...

Pace fiscale - Tria : “Recupero possibile solo su 50 miliardi”. E su Flat Tax : “Avvio in prossima legge di bilancio” : Rispetto ai numeri sbandierati in campagna elettorale dalla Lega (650 miliardi, ndr), poi rilanciati in tempi di contratto di governo, è il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, fornisce sulla cosiddetta Pace fiscale numeri ben più cauti, rispondendo al Question time alla Camera: “In merito al magazzino si segnala che il valore contabile residuo dei crediti è molto alto e pari quasi a 800 miliardi, ma si stima che l’ammontare ...