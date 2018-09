Tria | Le misure saranno graduali nel rispetto dei conti

Manovra - Tria : misure graduali con conti in equilibrio : L'obiettivo del governo 'è assicurare una graduale realizzazione degli interventi di politica economica compatibilmente con l'esigenza di garantire l'equilibrio dei saldi strutturali'.

Manovra - Tria : misure - risorse in Nota Def : 15.44 "Parlare di pace fiscale non significa varare un nuovo condono", ma significa piuttosto "fisco amico",con "iniziative di aiuto ai cittadini in difficoltà". Così il ministro dell'Economia Tria. Occorrono approfondimenti tecnici e al momento "non è possibile una stima degli effetti di gettito" della pace fiscale, aggiunge. Anche per il reddito e pensione di cittadinanza si sta ...

Manovra - Tria : misure - risorse in Nota Def : Così il ministro dell'Economia Tria. Occorrono approfondimenti tecnici e al momento "non è possibile una stima degli effetti di gettito" della pace fiscale, aggiunge. Anche per il reddito e pensione ...

Manovra - Tria : misure graduali garantendo equilibrio saldi strutturali : L'obiettivo del governo 'è assicurare una graduale realizzazione degli interventi di politica economica compatibilmente con l'esigenza di garantire l'equilibrio dei saldi strutturali'.

Manovra - Tria : misure - risorse in Nota Def : 15.44 "Parlare di pace fiscale non significa varare un nuovo condono", ma significa piuttosto "fisco amico",con "iniziative di aiuto ai cittadini in difficoltà". Così il ministro dell'Economia Tria. Occorrono approfondimenti tecnici e al momento "non è possibile una stima degli effetti di gettito" della pace fiscale, aggiunge. Anche per il reddito e pensione di cittadinanza si sta definendo "la platea dei destinatari,in linea con il contratto ...

Manovra - Tria : misure non muteranno impegno riduzione debito : A dirlo è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria durante un suo intervento al Forum di Bloomberg , che ricorda l'impegno dell'esecutivo "ad una legislatura di 5 anni" e punta ad " eliminare il gap ...

Economia : Pedrollo - ConfindusTria - a 'la Repubblica' - misure per la crescita o scenderemo in piazza : Roma, 03 set 09:47 - , Agenzia Nova, - In Confindustria sono arrivate parecchie telefonate di colleghi che chiedono di scendere in piazza, ma finora si è cercato un dialogo con... , Res,

Tria avverte : se crescita rallenta sarà difficile applicare misure in programma governo : E' l'avvertimento lanciato da Buenos Aires dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria. "Sono aumentati i rischi al ribasso sulla crescita e se la crescita rallenta è ovvio che le manovre economiche ...

Tria al G20 : "Se la crescita rallenta - misure nei limiti di bilancio" : 'Se la crescita rallenterà - ha spiegato il ministro dell'Economia che ha incontrato il collega Usa Mnuchin- è ovvio che le manovre economiche sono più complicatean, di fronte a un rallentamento non ...