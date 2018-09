Trenitalia per Genova | Official Carrier del Salone Nautico Invita

Aeroporto di Perugia - partnership con Trenitalia : Teleborsa, - All' Aeroporto di Perugia , i passeggeri da oggi , 17 settembre 2018, possono rivolgersi alla biglietteria dell'aerostazione per acquistare biglietti Trenitalia per qualsiasi destinazione.

FS - Ad Battisti prosegue rinnovo dirigenza : Pozzi - personale - - Attanasio - pax Trenitalia - e Bucci - Commerciale RFI - : Teleborsa, - Gruppo Ferrovie dello Stato 30 luglio 2018, inizio era dell'Amministratore delegato Gianfranco Battisti e del Presidente Gianluigi Vittorio Castelli . Il Presidente dal 3 settembre è ...

Ferrovie : Trenitalia - in consegna da ottobre primi 9 treni per Trenord : Milano, 13 set. (AdnKronos) - A partire da ottobre trenitalia consegnerà a Trenord i primi nove treni aggiuntivi per la Lombardia. Lo rende noto la società, del gruppo Fs italiane, precisando che si tratta di "una prima immediata risposta per l’emergenza autunnale che consentirà di incrementare l’of

Trenitalia - IN UMBRIA CONTROLLI PER COMBATTERE L'EVASIONE : PERUGIA Si intensifica, in UMBRIA, l'attività di controllo su chi pretende di viaggiare senza biglietto. Il bilancio dell'ultima azione, effettuata giovedì 6 settembre, conta più di 2.600 viaggiatori ...

Trenitalia e Busitalia : in Umbria controlli straordinari per combattere l'evasione : Oltre 2600 I viaggiatori controllati nelle stazioni di Perugia Fontivegge, Ponte San Giovanni e Bastia. controlli anche sui passeggeri di autobus e Minimetrò. Azione di contrasto a irregolarità e ...

FOLIGNO - Trenitalia per 'I PRIMI D'ITALIA' : FOLIGNO Con TRENITALIA a FOLIGNO, per partecipare al Festival Nazionale " I PRIMI d'Italia ", maratona culinaria unica nel suo genere, che festeggia il ventesimo anniversario con l'edizione in ...

Trenitalia - test ora anche per nuovo treno regionale Pop assieme al Rock su circuito Velim : Teleborsa, - Oltre al "Rock" di Hitachi Rail , ora anche un "Pop" di Alstom è a Velim, nella Repubblica Ceca, per i primi test dei nuovi convogli regionali che presto entreranno a far parte della ...

Trenitalia - su La Freccia di agosto idee per vacanze al caldo e al freddo : Teleborsa, - Un iceberg in copertina. Un numero del mensile "La Freccia", questo di agosto, edito da Trenitalia e diretto da Marco Mancini, ricco di suggerimenti e consigli , su come ad esempio ...

Trenitalia - a Hitachi Rail Italy gara per 135 nuovi treni regionali : Hitachi Rail Italy si è aggiudicata da trenitalia un accordo quadro per la fornitura di 135 nuovi treni regionali a trazione diesel-elettrica attraverso una gara europea per un importo a base d'asta ...

Trenitalia si aggiudica gara da Regione Valle d'Aosta per servizio ferroviario regionale : Teleborsa, - Trenitalia si è aggiudicata la gara bandita dalla Valle d'Aosta per l'affidamento del servizio di trasporto regionale su ferro per un periodo di 5 anni , prorogabile di ulteriori 5, e per ...

