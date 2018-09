Tre operai intossicati | non sono gravi

Napoli - operaio morto per infezione da sTreptococco - era stato curato in ospedale per una sciatica : Per un mese si è lamentanto di dolori lancianti a schiena e gambe , recandosi più volte in ospedale, ma è sempre stato rimandato a casa con la diagnosi di sciatica, e curato con antidolorifici. Dopo ...

Treviso - operaio muore sul lavoro : probabile asfissia durante opere di disinfestazione : Un uomo di cinquantatré anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro in un'azienda di Mogliano Veneto (Treviso). L'operaio stava effettuando un intervento di derattizzazione quando, per cause in corso di accertamento, ha perso i sensi. Secondo una prima ipotesi sarebbe morto per asfissia.Continua a leggere

Operaio di 53 anni muore intossicato in azienda menTre fa derattizzazione : MOGLIANO - Tragedia in azienda: un incidente sul lavoro alla Eurocinque di Mogliano in via Zero Branco ha provocato la morte di un Operaio di 53 anni, M. F., esterno all'azienda, dovuta probabilmente ...

Grave incidente sul lavoro : operaio schiacciato tra le lasTre di marmo : Montignoso - Grave incidente sul lavoro questo pomeriggio, giovedì, in un'azienda di marmi di Montignoso, in via Aurelia. È successo intorno alle 14.20 quando, per cause in corso di accertamento, un ...

"Il tuo monopattino costa troppo" : in Tre picchiano un giovane operaio africano : Succede tutto a Mortara, nel Pavese: protagonisti dell'aggressione razzista tre italiani di oltre 50 anni, che ieri sono...

Testa schiacciata da pressa : muore operaio/ Treviso - incidente sul lavoro : indagini in corso : Salgareda, operaio muore schiacciato da una pressa. Ultime notizie Treviso, incidente sul lavoro fatale per un dipendente della ditta 3b: inutili i soccorsi(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 20:12:00 GMT)

Treviso - dramma in fabbrica : operaio 44enne muore schiacciato da un braccio meccanico : La tragedia nella primissima mattinata di lunedì a Salgareda. La vittima dell'incidente è Shpejtim Gashi, operaio di 44 anni che lascia una moglie e tre figli di 17, 14 e 2 anni. Per lui inutili i soccorsi degli operatori sanitari del 118 accorsi sul posto insieme ai vigili del fuoco. L'azienda dal suo canto ha immediatamente interrotto l'attività in segno di lutto in accordo con i sindacati.Continua a leggere

Cristiano Ronaldo o Neymar? Finisce in rissa tra due operai a Trento : Maradona o Pelé , Rivera o Mazzola, Messi o Cristiano Ronaldo? Quante volte nel calcio si sono sentiti questi continui paragoni tra i vari fenomeni del pallone. Molte volte, però, i tifosi più caldi e ...

Meglio Ronaldo o Neymar? Due operai Trentini litigano e finiscono in ospedale : Per gli appassionati del mondo del pallone, il calcio non sarà mai solamente un gioco. Ciò che è successo tra due operai del Trentino Alto Adige, però, supera decisamente il limite della passione e dell'amore per lo sport. Trovatisi in disaccordo su quale fosse il calciatore più forte tra Cristiano Ronaldo e Neymar, i due uomini sono arrivati allo scontro fisico e dopo l'intervento dei Carabinieri, si sono recati entrambi all'ospedale più ...

Telenovela Ilva - stallo sugli esuberi : rischiano Tremila operai : A inizio settembre la FimCisl, la sigla sindacale più cauta sulla vicenda Ilva, chiederà agli altri sindacati di categoria di indire uno sciopero generale. Intanto tutti hanno deciso di disertare i ...

Folgorato menTre lavora su un palo della luce : muore operaio 33enne : Grave incidente sul lavoro questo pomeriggio a Monte San Savino. Erano le 16 circa quando a Le Vertighe un 33enne è stato Folgorato da una scarica elettrica mentre stava lavorando alla sostituzione di ...

Incidenti sul lavoro - il giorno nero degli operai : 4 morti e un ferito grave in cinque incidenti. OlTre 470 vittime da gennaio : Michael Romano è precipitato dal tetto di un capannone industriale alle 11 in provincia di Frosinone. Un operaio poche ore più tardi è morto a Joppolo, in provincia di Vibo Valentia, investito dall’esplosione di un tubo ad alta pressione nella stazione ferroviaria. Poco dopo è toccato a un portuale di 40 anni a Marina di Carrara, schiacciato da un carrello elevatore in manovra. E in serata è deceduto anche un elettricista di 33 anni, ...

Operaio indiano ferito a Terracina - gli hanno sparato Tre piombini da un'auto : Un Operaio indiano è stato ferito da tre pallini esplosi, verosimilmente, con un'arma ad aria compressa da uno sconosciuto che era a bordo di un'auto, a Terracina. L'uomo ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. Quando è stato centrato dai pallini l'Operaio, di 40 anni, era in sella alla sua bici. Il 40enne è rimasto lievemente ferito: ha riportato abrasioni all'addome compatibili con i segni dei piombini ed è stato ...