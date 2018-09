Trame Il Segreto | Fernando scopre un telegramma di Maria | Adela colpita da un proiettile

Il segreto - le nozze affrettate di Julieta e Prudencio : anticipazione Trame dal 17 al 22 settembre : Continuano ad infittirsi le trame a Puente Viejo. Sulla scomparsa del piccolo Carmelito indaga anche una giornalista, ma qualcosa non quadra. Julieta arrabbiata con Saul chiede a Prudencio di sposarla, Saul finge interesse per Laura ma soffre alla notizia delle nozze. Il segreto, lunedì 17 settembre 2018: anticipazione trama Saul, intenzionato a mantenere la parola data a Prudencio, continua a fingere interesse per Laura allo scopo di ...

Beautiful - anticipazioni e Trame puntate dal 24 al 29 settembre 2018 : Liam scopre il segreto di Steffy : Cosa accadrà in Beautiful secondo le anticipazioni settimanali? Nelle puntate in onda fra il 24 e il 29 settembre 2018 su Canale 5 i telespettatori dell’amatissima soap opera americana vedranno i Forrester festeggiare il Natale in totale serenità in attesa di nuovi sconvolgimenti. Liam scoprirà infatti che Steffy ha fatto il test di paternità per scoprire chi fosse il padre del bebè che porta in grembo. Il giovane chiederà spiegazioni alla ...

IL SEGRETO - anticipazioni e Trame puntate dal 24 al 29 settembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 24 a sabato 29 settembre 2018: Laura riferisce a Saul di aver sentito alcuni braccianti parlare di armi e rivoluzione. Saul cerca di mettere tutti in guardia, ma purtroppo nessuno crede alle sue parole. A Puente Viejo presto saranno celebrati due matrimoni, quello tra Prudencio e Julieta e quello tra Dolores e Tiburcio. A quanto pare le nozze di Dolores non sono così importanti visto che non ...

IL SEGRETO - anticipazioni e Trame puntate dal 24 al 29 settembre 2018 : I misteri della cittadina di Puente Viejo sono sempre all’angolo. Ogni new entry porta con se’ molti fantasmi nell’armadio. Così mentre Prudencio si sposerà con Julieta, pensando di “addomesticarla”, Irene dovrà rivelare il suo SEGRETO a Severo, dirà la verità? Tiburcio sposerà la sua Dolores, mentre donna Francisca è sempre sull’attenti per scovare in anteprima intrighi e vendette. Vediamo tutte le ...

Il Segreto - puntate spagnole e Trame 17-22 settembre : Anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: Gonzalo uccide Francisca? Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori italiani che si sintonizzano ogni giorno su Canale5 per seguire le vicende degli abitanti di Puente Viejo. Il mercoledì Il Segreto va in onda anche in prima serata su Rete4. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano un colpo di scena clamoroso: Gonzalo ucciderà Donna Francisca! Maria e Gonzalo sono tornati a ...

Trame - Il Segreto : Julieta e Saul fanno l'amore per la prima volta : Le anticipazioni de Il Segreto svelano che tra non molto Julieta e Prudencio convoleranno a nozze, dopo che la ragazza è stata costretta a dimenticare per sempre Saul in cambio della sua salvezza. Il sacrificio d'amore della Uriarte sara' difficile da mantenere, specialmente quando la giovane si trovera' in intimita' con il novello sposo. I focosi intenti di Prudencio verranno fermati in malo modo da Julieta, che lo tramortira' tirandogli un ...

Il Segreto - Trame settembre : Saul rinuncia a Julieta - il killer di Mariana a piede libero : Nella prima parte del mese di settembre, la situazione è stata davvero movimentata a Puente Viejo e così sara' anche nelle prossime puntate in onda su Canale 5, come le anticipazioni de Il Segreto ci raccontano grazie agli spoiler sulla telenevola provenienti dalla Spagna, dove la programmazione è più avanti di qualche mese rispetto a quella italiana. Come sempre, al centro delle trame ideate da Aurora Guerra per questa stagione, ci saranno i ...

Trame - Il Segreto : Emilia e Alfonso arrestati con l'accusa di tentato omicidio : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in programma in autunno su Canale 5, svelano che Fe Perez tenterà il suicidio in seguito alle accuse del generale Simon Perez De Ayala. La donna, infatti, sarà ritrovata in fin di vita da Mauricio Godoy. Il condottiero spagnolo, a questo punto, userà il gesto inconsulto della Perez per arrestare Emilia e Alfonso. Il Segreto spoiler: Fe tenta il suicidio Nel corso delle prossime puntate de Il ...

Il Segreto - Trame spagnole : Emilia travestita da uomo fugge dal paese con Alfonso : Le anticipazioni de Il Segreto annunciano l'addio di Alfonso Castañeda ed Emilia Ulloa. La notizia ha rattristato molto i fan, in quanto si tratta di due personaggi storici, presenti fin dalla prima puntata della soap opera, insieme a Pepa e Tristan. Per la coppia giungera' il triste momento dei saluti, ma vi anticipiamo che non sara' un addio facile. Emilia ed Alfonso saranno infatti costretti a fuggire, travestiti e aiutati da Raimundo, per ...

Trame - Il Segreto : Francisca riceve una lettera da Maria - Severo tenta il suicidio : Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, la soap opera spagnola diretta da Aurora Guerra [VIDEO], in onda da lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate di settembre si soffermano su Donna Francisca, interpretata dall'attrice Maria Bouzas. La matrona, infatti, ricevera' una lettera di Maria Castaneda a pochi giorni dall'esecuzione capitale. Severo, nel frattempo, sara' sempre più depresso dopo la scomparsa di Carmelito, tanto da ...

Anticipazioni Il Segreto - Trame iberiche : donna Francisca Montenegro muore : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a 'Il Segreto', la popolare soap opera spagnola scritta dalla penna di Aurora Guerra. Ricordiamo che dopo una lunga programmazione nel preserale di Canale 5, da lunedì 10 settembre la serie tornerà al consueto orario delle 16:10. Dalla Spagna arrivano delle clamorose Anticipazioni che riguardano le puntate che la prossima settimane verranno trasmesse su Antena 3. Dopo il ritorno di Gonzalo Castro e ...

Il Segreto - Trame 10-15 settembre e puntate spagnole : Anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: Raimundo muore? Il Segreto, dopo essere andato in onda per tutta l’estate dalle 18:45 alle 20, da domani 10 settembre cambia orario tornando alla collocazione originaria: dal lunedì al venerdì dalle 16:10 alle 17:10 e il sabato dalle 15:10 alle 16:05. Mercoledì 12 è prevista una puntata serale de Il Segreto su Rete 4. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Raimundo potrebbe essere ...