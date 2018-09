Totti e la sua voglia di vincere con la Roma | “ho provato a portare qui gente impensabile”

sportfair

: ?? Le parole di Francesco @Totti sulla sua ultima sfida al Santiago Bernabeu ???? #ASRoma #UCL - OfficialASRoma : ?? Le parole di Francesco @Totti sulla sua ultima sfida al Santiago Bernabeu ???? #ASRoma #UCL - GoalItalia : #Totti versione nostalgico in vista dell'uscita della sua autobiografia - LauraLupa10 : RT @lpha_bloke: La lezione è sempre quella: chi ha i campioni vince, chi ha i coglioni vende. La Roma che gioca ha molta più dignità e dec… -

(Di giovedì 20 settembre 2018) Francescoin versione ds della, l’ex calciatore giallorosso haa corteggiare diversi big negli anni passati Francescoha concluso la propria carriera legandosi a doppio filo alla. Ha scelto di non lasciare il club del suo cuore, tentando dicon la maglia giallorossa. In Italia a tratti ci è riuscito, in Europa invece sarebbero serviti campioni di un certo spessore, come rivelato dallo stessoa Repubblica: “Perho sempre detto che servono i campioni. Speravo che venissero Ronaldo, Ibrahimovic, i più forti del mondo. Non solo davanti, ma anche difensori o centrocampisti. Purtroppo avevamo un limite, le poche possibilità economiche per spendere per questi campioni. Io ho cercato veramente diimpensabile a“.ha fatto dunque anche da ds della, non solo il centravanti.L'articoloe ...