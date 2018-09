Torna lo spettro dell’aumento dell’iva | Conte | “Mai contemplato” Tria | “Terremo i conti

Clima - ANBI : Torna lo spettro della siccità in alcune zone dell’Emilia-Romagna : “La stagione irrigua non è ancora conclusa ed il Consorzio di bonifica Parmense (la principale fonte di distribuzione idrica per le colture tipiche di un territorio con 1300 chilometri di canalizzazioni) segnala la perdurante mancanza di disponibilità idrica per soddisfare le esigenze del comparto agricolo, penalizzando pregiate colture ancora in corso di maturazione come il pomodoro, le orticole ed i prati stabili, essenziali per il ...