Torino può permettersi di perdere il treno olimpico del 2026?

Malagò prova a riaprire sui Giochi : “Torino può ripensarci. Appendino : si chiarisca chi paga : Il giorno dopo l’annuncio del governo che ha definito «morta» la candidatura olimpica a tre sedi (Torino, Milano e Cortina), il presidente del Coni Giovanni Malagò riapre la partita. Con una candidatura a due «è sicuro che l’Italia ha meno possibilità di vincere, non avendo le garanzie del governo» spiega Malagò ai microfoni di Radio Anch’io su Rad...

Torino Spal sospesa per pioggia/ Ultime notizie : la partita sarà rinviata? Mazzarri : “Così non si può giocare” : Torino Spal sospesa per pioggia: la partita sarà rinviata? Mazzarri: “Così non si può giocare”. Le Ultime notizie: decisivo prossimo sopralluogo sul terreno di gioco dell'Olimpico(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 21:27:00 GMT)

SG : fermato 17enne con moTorino che può raggiungere 96 km/h : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Milan scatenato : con l’arrivo di Soriano al Torino - Baselli può diventare rossonero : Torino in procinto di mettere sotto contratto Soriano, potrebbe invece partire Baselli destinazione Milano, sponda rossonera Il Torino si è accaparrato i ‘servizi’ del centrocampista ex Sampdoria Roberto Soriano, il quale arriverà domani per firma e visite mediche dopo l’addio al Villarreal. Il Milan, nel frattempo, ha prenotato una sessione di visite mediche per la giornata di domani, che potrebbe essere destinata a ...

Calciomercato Torino - Mazzarri può sorridere : ecco il nuovo centrocampista : 1/8 Marco Bucco/LaPresse ...

Torino - buone notizie dal fronte Zaza : le ultime novità - si può fare! : Zaza nel mirino del Torino da diverse sessioni di mercato, l’assalto granata adesso potrebbe concretizzarsi definitivamente: i dettagli Batshuayi libera Zaza. La notizia del giorno in casa Torino, fa ben sperare in merito all’affare che coinvolge il centravanti della Nazionale. Mazzarri lo vorrebbe volentieri alla sua corte per far coppia con Belotti ed il ds Petrachi le sta provando tutte per acquistarlo. Chiariamo subito, ci ...

Serie B e Serie C - ecco i 10 ripescaggi ma alcuni club promettono battaglia : pronte Juve - Milan e Torino B ed il caos in Serie A può cambiare tutto [DETTAGLI] : Sono giorni caldissimi per il calcio italiano, in particolar modo tengono banco sentenze, ricorsi e possibili ripescaggi. La situazione più delicata riguarda il campionato di Serie B, tre club non si sono iscritti al prossimo campionato cadetto: Bari, Cesena ed Avellino con quest’ultima che però non si rassegna e che ha annunciato il ricorso al Coni. La fideiussione dell’Avellino è stata presentata oltre il tempo limite, al ...

Pogba alla Juventus?/ Ultime notizie - gli ex compagni lo chiamano : Cr7 lo può portare a Torino : Pogba alla Juventus?, Ultime notizie, il ex compagni della Vecchia Signora lo chiamano a Torino. Che l'arrivo di Cristiano Ronaldo possa influire sull'affare?.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 09:34:00 GMT)