Torino | il suo cane sbranò una cagnolina | padrone condannato a 2 anni per calunnia

Torino fuori dal dossier olimpico : l'ex sindaco di Sestriere Colarelli attacca il suo successore Marin : Adesso è il momento di prendersi la responsabilità di questa scelta, che peserà molto sull'economia futura dei nostri territori montani...» Non tutto per l'ex sindaco olimpico, sarebbe perduto: «...

Terra Madre Salone del gusto al Lingotto di Torino - l'Abruzzo presente con i suoi produttori : L'Aquila - L'Abruzzo sarà presente con 13 produttori e 21 presidi e comunità del gusto, alla 12esima edizione di Terra Madre, il Salone del gusto promosso da Slow Food, che sarà inaugurato giovedì 20 settembre al Lingotto di Torino. La partecipazione della delegazione regionale alla rassegna, è stata presentata questa mattina a Pescara dall'assessore alle politiche agricole Dino Pepe, da Tosca Chersich, ...

Torino - la maestra va in pensione e raduna i suoi 700 alunni : Li ha cercati tutti, quegli ex bambini che frequentavano la sezione «azzurra a quadretti», i suoi alunni della scuola materna Rousseau di via Monte Ortigara – Delleani, a Torino. I più grandi sono nati nel 1973 e hanno 45 anni, i più piccoli quattro. Ma la maestra Nelide Tua li voleva proprio tutti, per festeggiare il suo addio alla scuola, dove ha lavorato come insegnante e come vicepreside. Ha scritto una lettera: «Vado in pensione, mi ...

Torino - la maestra va in pensione e raduna i suoi 700 alunni : Li ha cercati tutti, quegli ex bambini che frequentavano la sezione «azzurra a quadretti», i suoi alunni della scuola materna Rousseau di via Monte Ortigara – Delleani, a Torino. I più grandi sono nati nel 1973 e hanno 45 anni, i più piccoli quattro. Ma la maestra Nelide Tua li voleva proprio tutti, per festeggiare il suo addio alla scuola, dove ha lavorato come insegnante e come vicepreside. Ha scritto una lettera: «Vado in pensione, mi ...

Juventus-Sassuolo - è arrivato CR7 : doppietta! Douglas Costa da censura. Vince il Genoa - pari tra Udinese e Torino : è arrivato CR7- Come da copione, Cristiano Ronaldo si sblocca ancora alla 4^ giornata di campionato. Come nella passata stagione, l’attaccante portoghese ha rotto il digiuno al quarto turno di campionato. Punto esclamativo sul match grazie ad una super doppietta e una tripletta sfiorata in due occasioni. La Juve supera gli emiliani nonostante l’arrembaggio finale […] L'articolo Juventus-Sassuolo, è arrivato CR7: doppietta! ...

Calcio - 4a giornata Serie A 2018-2019 : risultati e classifica. Super Cristiano Ronaldo - la sua doppietta stende il Sassuolo! Pari tra Udinese e Torino - Piatek lancia in orbita il Genoa : Super Ronaldo si prende la scena nella domenica pomeriggio della 4a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio. Il fuoriclasse portoghese ha messo a referto una splendida doppietta nella ripresa contro il Sassuolo, consentendo alla Juventus di vincere 2-0 e di restare a punteggio pieno in testa alla classifica. Dopo 320 minuti di digiuno, Ronaldo si è sbloccato con un tocco fortunoso sotto rete a seguito di un rimpallo in area. E ...

Salone del Libro di Torino : Bray si dimette - Lagioia e il suo staff resistono (senza contratto) : Il Salone del Libro di Torino continua a navigare a vista. Da un lato le dimissioni di Massimo Bray, che ha annunciato di non accettare l'incarico per ragioni strettamente personali. Dall'altro il direttore, lo scrittore Nicola Lagioia, che con il suo staff è ancora privo di contratto ma sta già lavorando alla prossima edizione.Continua a leggere

Atalanta-Cagliari 0-1 - Chievo-Empoli 0-0 - Sassuolo-Genoa 5-3 - Torino Spal 0-0 La Diretta : Queste le altre gare della terza giornata in programma alla 20.30 Atalanta-Cagliari: La Diretta Chievo-Empoli: La Diretta Sassuolo-Genoa: La Diretta Torino-Spal: La Diretta

Atalanta-Cagliari - Chievo-Empoli - Sassuolo-Genoa - Torino Spal - dalle 20.30 La Diretta : Queste le altre gare della terza giornata in programma alla 20.30 Atalanta-Cagliari: La Diretta Chievo-Empoli: La Diretta Sassuolo-Genoa: La Diretta Torino-Spal: La Diretta

Le cessioni recenti e le scelte di Mazzarri : Cairo analizza il suo Torino - ma si contraddice… : Urbano Cairo ha parlato delle cessioni di Ljajic e Niang delle ultime ore di mercato, adesso è il Toro di Mazzarri Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha appena completato le cessioni di Niang e Ljajic rispettivamente volati a Rennes e Besiktas. Il patron ha spiegato l’addio del serbo, cessione un po’ contestata da una frangia dei tifosi: “lui ha avuto un’offerta molto importante dalla Turchia ed è stato lui a ...

Inter - de Vrij : 'Sassuolo e il Torino il passato - ora ripartiamo. Le parole di Spalletti...' : Il difensore dell' Inter Stefan de Vrij parla a Sky Sport , analizzando il difficile avvio di stagione dei nerazzurri, reduci dal ko con il Sassuolo e il pareggio Interno con il Torino: 'Bisogna guardare avanti e concentrarsi sulla prossima. Le ultime ...

Inter - contro il Torino Spalletti cambia rispetto al Sassuolo : La prima giornata di campionato ha visto l'Inter cadere al Mapei Stadium contro il Sassuolo per 1-0. Una sconfitta inaspettata, che ha messo in discussione quanto di buono fatto sia nel precampionato che in sede di calciomercato. Per questo motivo sara' gia' decisiva la seconda giornata di campionato, che vedra' i nerazzurri impegnati contro il Torino, domenica alle ore 20:30, in uno stadio Meazza che si preannuncia quasi esaurito, con oltre ...

Iago Falquè durissimo contro il suo Torino : “merito rispetto” : Iago Falquè duro nel parlare delle recenti mosse di mercato del suo Torino, l’addio adesso sembra vicino nonostante la titolarità odierna “Qui ho dimostrato di essere un giocatore di buon livello, ho fatto due stagioni importanti e a volte meritavo più rispetto di quello che ho avuto. Alla fine del mercato in Spagna mancano dodici giorni, adesso vedremo. Dobbiamo prendere una decisione”. Iago Falquè non le manda a dire al suo Torino. ...

La Roma inizia il suo campionato a Torino : Una delle protagoniste della Serie A è senza dubbio la formazione giallorossa. La Roma sarà di scena questo pomeriggio alle