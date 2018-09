Times Newer Roman | quando il carattere può fare la differenza

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 settembre 2018) Doveteuna relazione o una tesina per la scuola e siete a corto di idee? Sui contenuti non possiamo aiutarvi, ma c’è un piccolo trucco che potrebbe tornarvi utile per confezionare una pagina piena di testo… anche se in realtà non avete scritto abbastanza per riempirla. Detto fuori dai denti vuol dire un pochino barare, ma in un mondo di spalline imbottite e biancheria push-up cosa volete che sia un testo un pochino “gonfiato”. L’aiutino consiste nell’usare per la stesura un font (un tipo di) un po’ imbroglione, che si chiama. Un occhio distratto può aver lettoNew, e no, non ci è scappato un refuso. È esattamente il nome di un nuovo font realizzato dalla società di marketing MSCHF, che è quasi identico alNew, il font più usato al mondo e quello che probabilmente usate per scrivere – appunto ...