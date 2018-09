Tim valuta la vendita di Persidera - Sparkle e anche 20% Inwit : Il dossier per la cessione di Persidera e quello che riguarda Sparkle, che Tim vuole vendere ma solo in accordo con il governo, con in più l'ipotesi circolata in queste ore circa la vendita del 20% di Inwit, la società per gli impianti di trasmissione di cui oggi il gruppo telefonico detiene il 60%. Di questi argomenti potrebbe occuparsi il cda di Tim convocato per lunedì prossimo, 24 settembre, anche se il processo per la ...

Cina - Li Keqiang : "Nessuna svalutazione dello yuan per sTimolare le esportazioni" : Pechino sta incontrando 'crescenti difficoltà nel mantenere stabile la performance dell'economia'. Lo ha detto il Premier cinese Li Keqiang, in un messaggio alla conferenza organizzata dal World

Superbike PorTimao - Davies : «Sto meglio ma devo ancora valutare le mie condizioni» : Portimao - Chaz Davies è reduce da un brutto infortunio alla spalla, ma stringerà i denti e dovrebbe essere in pista nelle due gare sabato e domenica. Il gallese della Ducati verificherà le proprie ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 a 62 anni - Boccia valuta l'ipotesi di Salvini (ulTime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Quota 100 a 62 anni, Boccia valuta l'ipotesi di Salvini. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 settembre(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 16:31:00 GMT)

FIFA 19 : svelate le valutazioni dei 10 top player di UlTimate Team : Attraverso un comunicato stampa ufficiale, EA SPORTS ha svelato solo qualche minuto fa i rating dei dieci migliori giocatori in FIFA 19, a poco più di due settimane dall'uscita ufficiale del gioco, prevista per il 28 settembre.Le attesissime valutazioni dei fuoriclasse più quotati nel nuovo capitolo del simulatore calcistico più giocato al mondo saranno fondamentali per vivere tutta l'autenticità dell'esperienza di gioco nella nuova edizione. In ...

FULMINE COLPISCE STATUA GARIBALDI : CROLLA PEZZO/ Video - Roma ulTime notizie : “Si valuta stabilità cavallo” : Roma, STATUA Giuseppe GARIBALDI colpita da un FULMINE. Video ultime notizie, CROLLA parte del basamento, fortunatamente non si sono verificati feriti ne gravi danni(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 13:35:00 GMT)

Forum allenatori Uefa : gol in trasferta e quinto cambio/ UlTime notizie : si valutano modifiche : Forum allenatori Uefa: gol in trasferta e quinto cambio. Ultime notizie: si valutano modifiche in vista della stagione 2019-2020 di Champions ed Europa League(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 12:39:00 GMT)

TRIA RESPINGE LE VALUTAZIONI DI FITCH/ UlTime notizie : "Presto azioni per rassicurare agenzie di rating" : TRIA gela Di Maio: "obiettivo deficit sopra l'1,5%, non sforare il tetto-Ue del 3%". Ultime notizie, Brunetta "consiglia": "Situazione grave, il Governo anticipi il Def"(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 10:50:00 GMT)

Ponte - pilone 10 corroso : moncone est pericolante. Si valuta l'abbatTimento : Nuovo allarme a Genova per il moncone est del viadotto Morandi ancora in piedi. Questa mattina gli operai e i Vigili del fuoco che erano in zona hanno dovuto interrompere le operazioni per i forti...

