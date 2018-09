The Romanoffs | la serie sui discendenti degli zar ai giorni nostri

The Romanoffs : episodi e sinossi della prima stagione : The Romanoffs episodi & sinossi – La serie Tv del creatore di Mad Men verrà rilasciata su Amazon Prime Video il prossimo 12 ottobre 2018. Al debutto si potrà visionare il contenuto delle prime due puntate di The Romanoffs, per poi gustare un appuntamento a settimana. Le sinossi sono già state rilasciate: scopri le anticipazioni! The Romanoffs episodi e trame “The Violet Hour” – Seguiremo le vicende di Greg (Aaron ...

The Romanoffs : la nuova serie antologica di Amazon Prime Video (VIDEO) : The Romanoffs è la nuova serie Tv firmata Matthew Weiner. Conosciuto per Mad Men e vincitore di ben 9 Emmy Awards, il creatore e produttore si concentrerà in questo nuovo lavoro sulla famiglia reale russa. The Romanoffs seguirà vicino otto personaggi diversi e dislocati in ambienti e Paesi diversi, unendo Asia, America e Europa. Il cast presenta volti noti dello spettacolo internazionale e riporta al centro della scena attori come Aaron Echart o ...

The Romanoffs - le foto e il cast della serie sui discendenti degli zar russi : C’è molta attesa per The Romanoffs, la nuova serie di Matthew Weiner, il creatore di Mad Men. La nuova produzione debutterà venerdì 12 ottobre in tutto il mondo su Amazon Prime Video e sarà una serie antologica che in ogni episodio (diffusi uno alla settimana, a parte la doppia première) tratterà, con cast e ambientazioni diverse, le storie di diverse persone convinte al giorno d’oggi di essere discendenti della famiglia degli zar di ...

The Romanoffs - la nuova serie del papà di Mad Men Matthew Weiner al via : Dopo Mad Men si attendeva qualcosa di nuovo da Matthew Weiner e finalmente ci siamo: Amazon Prime Video in occasione del Television Critics Association (TCA) Summer 2018 Press Tour di Santa Monica ha annunciato che il 12 ottobre debutta la sua nuova fatica, The Romanoffs. Si tratta di una serie originale antologica che essendo pensata dal papà di Mad Men prevede la presenza nel super cast di alcune delle star dell’iconica serie tv come ...