THE END OF NOW Terni festival internazionale della creazione contemporanea

SEGA AGES arriva in occidente con Sonic THE Hedgehog e Thunder Force IV per Nintendo Switch : SEGA of America ha annunciato che i primi due titoli della raccolta SEGA AGES, Sonic the Hedgehog e Thunder Force IV, sono disponibili per Nintendo Switch in formato digitale scaricabile da Nintendo eShop, al prezzo di 6,99 € ciascuno. SEGA AGES disponibile da oggi su Switch SEGA AGES è una serie di grandi classici SEGA composta da conversioni di alta qualità sviluppate da M2. La raccolta fa parte di un ampio discorso ...

THE Romanoffs - la serie sui discendenti degli zar ai giorni nostri : C’è grande attesa per la nuova serie di Matthew Weiner: lo sceneggiatore divenuto celebre per le vicende dei pubblicitari degli anni Sessanta in Mad Men, torna ora con The Romanoffs, una produzione antologica che fa il suo debutto il 12 ottobre su Amazon Prime Video. Com’è chiaro dal titolo, il tema di fondo è la famiglia imperiale russa, le vite dei cui discendenti (o presunti tali) vengono raccontate con una prospettiva diversa in ...

Brian Fargo proverà a riacquistare Interplay se THE Bard's Tale 4 venderà 2 milioni di copie nei primi 18 mesi : The Bard's Tale 4: Barrows Deep è ora disponibile e, a quanto pare, se venderà abbastanza bene, il capo di inXile Entertainment tenterà di riacquistare Interplay Entertainment.Come riporta VG247.com, secondo un tweet di Brain Fargo, ci sono serie intenzioni di acquisire Interplay, una compagnia che ha co-fondato nel 1983.Interplay è stato il creatore originale della serie di Fallout e ha pubblicato i franchise di Baldur's Gate e Descent.Read ...

THE Cure a Firenze Rocks 2019 - unico concerto in Italia : info sui biglietti in prevendita da ottobre : The Cure a Firenze Rocks 2019 si esibiranno domenica 16 giugno. Sono loro i primi artisti annunciati per la nuova edizione di Firenze Rocks che nel mese di giugno 2019 tornerà a Firenze con tanti artisti internazionali. The Cure sono solo i primi annunciati in ordine di tempo ma molti altri nomi verranno comunicati a breve. The Cure a Firenze Rocks 2019 si esibiranno alla Visarno Arena di Firenze per un'unica ed imperdibile data Italiana ...

Foulard - trendy come THE Queen

Ecco THE Zium Garden : una galleria virtuale in cui è possibile ammirare stupendi artwork : Descrivere The Zium Garden non è facile, possiamo però definirlo come una sorta di galleria virtuale in cui l'utente può immergersi per ammirare una serie di bellissimi artwork, creati da diversi artisti.Come riporta Rock Paper Shotgun, in maniera simile al suo predecessore The Zium Museum, The Zium Garden permette all'utente di ammirare artwork provenienti da diversi artisti, la cosa carina è che in questo nuovo "capitolo" sarà possibile ...

THE Good Doctor 2×02 : Shaun Vs Melendez? : The Good Doctor 2×02 trama e promo – Il secondo episodio della serie Tv andrà in onda sulla ABC lunedì, 1 ottobre 2018. “Middle Ground” ci farà vivere un nuovo scontro fra Shaun e Melendez, ma anche novità dal punto di vista di Glassman. La trama di The Good Doctor 2×02 ci chiarisce infatti che il medico ha preso una decisione definitiva per il suo problema di salute. The Good Doctor 2×02 trama e ...

MatTHEw Perry - il dramma segreto : l'attore di Friends bloccato in ospedale - le sue gravi condizioni : Continua il dramma di Matthew Perry , il Chandler della serie cult anni Novanta Friends . l'attore 49enne è ancora ricoverato in ospedale dopo un intervento di perforazione gastrointestinale avvenuto ...

THE Escapists : Complete Edition arriva questo mese su Nintendo Switch : Come segnalato da MyNintendonews, Team 17 e Moldy Toof Studios hanno annunciato che The Escapists: Complete Edition arriverà su Nintendo Switch questo mese. Il gioco sarà disponibile sull'eShop completo di tutti gli extra aggiuntivi il prossimo 25 settembre."In uscita il 25 settembre, The Escapists: Complete Edition è la versione più ricca di sempre del gioco e include tutte le prigioni del titolo originale più nove mappe bonus".Scappare non ...

Vendite sottotono per Shadow of THE Tomb Raider in UK? Spider-Man intanto continua a macinare grandi numeri : Analizzare le Vendite di un gioco limitandosi solamente ai dati riguardanti le copie fisiche è inevitabilmente limitante soprattutto in un periodo storico in cui il digitale continua a crescere con particolare forza. Proprio per questo motivo il netto calo di Vendite nel mercato UK per Shadow of the Tomb Raider non è da additare come un fallimento su tutta la linea ma considerando alcuni fattori il gioco potrebbe essere stato accolto in maniera ...

MatTHEw Perry - l'attore di Friends ancora ricoverato in ospedale : I fan di Matthew Perry , noto soprattutto per il ruolo di Chandler nella serie cult Friends , sono ancora in apprensione per le condizioni di salute dell'attore. Il 49enne, infatti, si trova ancora ...

AMERICAN HORROR STORY - Recensione episodio 8x01 "THE End" : La fine è cominciata. E mentre AMERICAN HORROR STORYapre la sua ottava stagione con la fine del mondo c’è già chi grida alla fine della serie così come la conoscevamo. Questo accade con ogni altra stagione di AHS, noi di Lost In A Flashforward ne abbiamo seguito gli andamenti da Roanoke in su, e ogni volta la serie di Ryan Murphy è riuscita a convince anche alcuni tra i più scettici.Certo Apocalypse si presenta come qualcosa di mai visto prima ...

MatTHEw Perry è uscito dall’ospedale dopo il ricovero - per Chandler di Friends l’incubo è finito : Matthew Perry sta bene ed è uscito dall'ospedale dopo l'intervento chirurgico a cui si era sottoposto ad agosto. Il Chandler Bing di Friends si era operato per una perforazione gastrointestinale e aveva pregato la massima privacy per la sua condizione di salute. Il suo manager aveva divulgato un comunicato ufficiale in cui spiegava: “Matthew Perry è stato recentemente sottoposto a un intervento chirurgico in un ospedale di Los Angeles per ...