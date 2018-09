Test medicina | l’esposto alla procura | “La mattina dell’esame boom di ricerche su Google

Università : connessi a Google durante Test medicina - esposto a Procura e class action (2) : (AdnKronos) - "Sosteniamo pienamente – ha aggiunto il senatore accademico di Palermo Antonio Di Naro, esponente della Run – la battaglia dello Studio Leone-Fell per i diritti degli studenti: non è possibile continuare a far finta che, riguardo a questi test, tutto vada bene. Già autorevoli esponenti

Università : connessi a Google durante Test medicina - esposto a Procura e class action : Palermo, 20 set. (AdnKronos) - Una class action e un esposto alla Procura per "tutelare il diritto allo studio". A presentarla oggi a Palermo sono stati i legali dello Studio Leone-Fell, secondo i quali in tutta Italia almeno un migliaio di candidati ai test d'ingresso alla facoltà di Medicina dello

Test di Medicina 2018 - scopri il punteggio minimo per entrare : Quest’anno il Test è stato più difficile ma sarà meno selettivo. Ecco l’analisi fatta dagli esperti di Alpha Test. Le mete più difficili? Bologna, Milano, Padova e Pavia

RISULTATI Test medicina VETERINARIA 2018/ Ultime notizie - su Universitaly i punteggi : test poco selettivo : RISULTATI test MEDICINA Veterinarie 2018, Ultime notizie Miur: punteggi anonimi su Universitaly, orario pubblicazione e graduatoria. Altre scadenze per chi ha sostenuto la prova di ingresso(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 15:31:00 GMT)

Risultati Test medicina Veterinaria 2018/ Ultime notizie - su Universitaly punteggi anonimi e nuove graduatorie : Risultati Test Medicina Veterinarie 2018, Ultime notizie Miur: punteggi anonimi su Universitaly, orario pubblicazione e graduatoria. Altre scadenze per chi ha sostenuto la prova di ingresso(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 11:23:00 GMT)

RISULTATI Test medicina 2018/ Universitaly - ultime notizie Miur : punteggi anonimi e graduatoria provvisoria : RISULTATI TEST MEDICINA 2018, ultime notizie Miur: oggi punteggi anonimi su Universitaly, orario pubblicazione e graduatoria. Le altre scadenze per chi ha sostenuto la prova di ingresso(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 19:11:00 GMT)

Risultati Test medicina - idoneo oltre il 67%. Top Verona e Pavia - : L'ateneo cha ha fatto registrare la percentuale più alta di candidati sufficienti è Pavia, mentre il punteggio migliore è stato totalizzato a Verona. I Risultati nominali del test saranno pubblicati ...

Pavia e Verona al top in Test medicina : ANSA, - ROMA, 18 SET - Sono Verona e Pavia gli atenei con o i candidati più preparati tra i quasi 60mila che il 4 settembre scorso hanno affrontato i test per l'ammissione ai corsi di laurea in ...

Risultati Test medicina 2018/ Universitaly - ultime notizie Miur : punteggi anonimi online - male Milano e Roma? : Risultati Test Medicina 2018, ultime notizie Miur: oggi punteggi anonimi su Universitaly, orario pubblicazione e graduatoria. Le altre scadenze per chi ha sostenuto la prova di ingresso(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 17:27:00 GMT)

Risultati Test medicina 2018/ Ultime notizie Miur : oggi punteggi anonimi su Universitaly - orario e graduatoria : Risultati Test Medicina 2018, Ultime notizie Miur: oggi punteggi anonimi su Universitaly, orario pubblicazione e graduatoria. Le altre scadenze per chi ha sostenuto la prova di ingresso(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 11:26:00 GMT)

Test di medicina 2018 : punteggi - risultati e graduatorie del Miur sul sito Universitaly : Quando escono i risultati del Test di medicina 2018? L'annuncio è atteso nella giornata di martedì 18 settembre da parte Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che li renderà noti in forma anonima e a seconda del codice etichetta: sono più di 60mila le aspiranti matricole che potranno conoscere il proprio punteggio e la posizione nella graduatoria nazionale.--Il Ministero pubblicherà oggi i punteggi dei candidati in forma ...

Legali - irregolarità in Test Medicina : ANSA, - CATANIA, 5 SET - "Migliaia di segnalazioni di presunte irregolarità ci sono arrivate nelle ore successive alle prove di accesso al corso di Medicina di più facoltà. Tra queste, c'è anche ...

Test Veterinaria 2018 - soluzioni quesiti Medicina/ Università - prime impressioni : “più semplice del 2017” : Test Medicina Veterinaria 2018, Università: sono aumentati i posti disponibili. Le ultime notizie: il consiglio di Anmvi agli aspiranti veterinari e le polemiche sul numero chiuso(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 16:06:00 GMT)

Test medicina 2018 - dal Miur le risposte ai quesiti della prova : si prevede boom di ricorsi : Il Miur ha pubblicato online quesiti e soluzioni del Test di ammissione alla facoltà di medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2018/2019. Per molti dei 67mila candidati la prova è stata molto difficile, soprattutto per quanto riguarda le domande di logica e cultura generale. Già fioccano le minacce di ricorsi al Tar: ecco cosa fare in caso di irregolarità.Continua a leggere